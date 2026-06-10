Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Liêm chính là nền tảng, sự hài lòng của người dân là thước đo

Để hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính đặt ra các chỉ tiêu cụ thể:

Trong giai đoạn 2026 - 2027, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ. 100% các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành phục vụ Chính phủ số được hoàn thành và đưa vào sử dụng thống nhất; đạt cấp độ 3 mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu.

Kế hoạch xác định lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của ngành Tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Kế hoạch xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu cải cách; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của ngành Tài chính. Quán triệt yêu cầu lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ Nhân dân là mục tiêu tối thượng.

Về dịch vụ công, 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%; và 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến giai đoạn 2028 - 2030, ngành Tài chính phấn đấu mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 95%. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt tối thiểu 95% và đối với cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 90%.

Về dữ liệu, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa đạt 90%; đạt cấp độ 4 mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 80%. Đồng thời, xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Chuyển đổi các đơn vị đủ điều kiện sang mô hình tự chủ hoàn toàn

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Kế hoạch đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ cốt lõi.

Trong đó, về cải cách thể chế, tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, an toàn, chi phí tuân thủ thấp. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và xây dựng cơ chế thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm cơ chế kiểm soát quyền lực, xóa cơ chế “xin - cho”.

“Một cửa” tiếp nhận mọi thủ tục hành chính về thuế.

Về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính, bảo đảm thực sự cần thiết và đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai, các thành phần hồ sơ yêu cầu chứng thực không cần thiết trên cơ sở khai thác dữ liệu có sẵn. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; xây dựng, nâng cấp và vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài chính theo mô hình tập trung.

Về cải cách tổ chức bộ máy, rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, không chồng chéo.

Về cải cách chế độ công vụ, đổi mới chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ tiếp cận theo nội dung sang tiếp cận theo vị trí việc làm và khung năng lực. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Về cải cách tài chính công, hoàn thiện thể chế về đổi mới cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển đổi các đơn vị đủ điều kiện sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên. Đồng thời, triển khai quyết liệt việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nhiệm vụ đặt ra là xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc Bộ Tài chính số; ban hành, hướng dẫn, triển khai và tích hợp trợ lý ảo vào các nền tảng điều hành, tác nghiệp của Bộ Tài chính. Khai thác sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trong tổ chức thực hiện, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xác định việc triển khai công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm trực tiếp của Thủ trưởng các đơn vị.

Bộ Tài chính yêu cầu gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện các chỉ tiêu; lấy kết quả, hiệu quả cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cũng như làm tiêu chí để bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm cho các tập thể, cá nhân./.