Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kiểm toán nội bộ khối cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Bước đi cần thiết sau nửa thập kỷ thực hiện

Đánh giá về quá trình triển khai chính sách, ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) khẳng định, kể từ khi được ban hành, Thông tư số 67/2020/TT-BTC đã đóng vai trò tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 98/2026/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: Đức Minh

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm áp dụng, qua tự rà soát, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các đơn vị, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán nhận thấy, một số quy định hiện hành đã bộc lộ điểm hạn chế, cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn áp dụng pháp luật.

“Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 98/2026/TT-BTC thay thế Thông tư số 67/2020/TT-BTC là hoàn toàn cần thiết nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các bộ phận được kiểm toán trước thủ trưởng cơ quan” - ông Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, quan điểm xây dựng Thông tư số 98/2026/TT-BTC bám sát các nghị quyết của Đảng và mục tiêu của Chính phủ về tăng cường tính minh bạch, gia tăng tính tự chủ cho các đơn vị. Văn bản mới kế thừa tối đa các quy định còn phù hợp, chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Tinh gọn từ 27 điều xuống 16 điều

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực thi, các quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 98/2026/TT-BTC đã được rà soát và cắt giảm mạnh mẽ, rút ngắn từ 27 điều xuống còn 16 điều. Sự tinh chỉnh này đảm bảo tính ngắn gọn, rõ ràng, nhưng vẫn bám sát và đồng bộ với Luật Kế toán năm 2015 và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP.

Thông tư số 98/2026/TT-BTC đã lược bỏ hoàn toàn thuật ngữ “tham chiếu”; Chuẩn hóa cụm từ “mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ” thành “Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ” trong toàn bộ văn bản và phụ lục để nhất quán với Nghị định số 05/2019/NĐ-CP.

Thông tư số 98/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026. Sự ra đời của Thông tư được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thống nhất, thúc đẩy công tác kiểm toán nội bộ trong khu vực công đi vào thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới./.