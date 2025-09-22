Kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

Kế hoạch nêu rõ, thực hiện Văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu:
Không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành, trừ trường hợp đặc biệt
Thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; trường hợp đặc biệt, đối với vụ trực thuộc bộ, ngành mới sáp nhập, hợp nhất từ 3 đầu mối cấp vụ trở lên hoặc có số biên chế lớn (từ 45 biên chế trở lên) thì có thể xem xét lập phòng (thực hiện theo đúng quy định, mỗi phòng từ 15 người trở lên).
|Rà soát, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới. Ảnh: Dũng Minh
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị này, bảo đảm tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngoài cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Chỉ giữ lại các đơn vị thuộc bộ, ngành phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định...; chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật...
Đối với cơ quan thuộc Chính phủ: thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.
Sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học
|Xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Ảnh minh họa.
Chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý
Với bệnh viện: Tiếp tục sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý, Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng.
Ở địa phương, đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục:
Cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có, đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.
Với các tỉnh miền núi, vùng cao, dân tộc thiểu số: Tiếp tục rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ để tập trung hình thành trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã.
Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu
|Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở): tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, mỗi sở (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) chỉ duy trì 1 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.
Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo nguyên tắc: Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực cần thiết mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.
|
Gửi phương án sắp xếp về Bộ Nội vụ trước ngày 25/9/2025
Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với định hướng của Ban Chỉ đạo tại Công văn số 59-CV/BCĐ và hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9/2025.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm phù hợp với định hướng của Ban Chỉ đạo tại Công văn số 59-CV/BCĐ, gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9/2025.