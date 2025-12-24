Quy chế tổ chức Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô vừa ký Quyết định số 179/QĐ- BCĐKTVM ngày 24/12/2025 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo

Quy chế quy định, Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất và các hội nghị của Ban Chỉ đạo để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm bám sát các chủ trương, Nghị quyết, Kết luận của cấp có thẩm quyền, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án quan trọng liên quan đến quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, bao gồm các công việc sau đây:

Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô. Theo dõi, phân tích tình hình, kịp thời nhận diện, dự báo, cảnh báo những vấn đề phát sinh, tiềm ẩn rủi ro về kinh tế vĩ mô và đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 18/12/2025, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2748/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo; 2 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc (Phó Trưởng Ban Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Bộ Tài chính làm nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai theo thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức các đoàn làm việc, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ trì hoặc phân công đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo làm việc với các cơ quan, tổ chức, đơn vị về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền cho các Phó Trưởng Ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Quy chế quy định, Phó Trưởng Ban Thường trực là Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thay mặt Trưởng Ban chủ trì và điều phối chung hoạt động của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo sự ủy quyền của Trưởng Ban.

Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Tài chính có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban điều phối các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

Thành lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ điều phối kinh tế vĩ mô giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, bao gồm: Tổ trưởng là Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổ phó là Thứ trưởng Bộ Tài chính; các thành viên là lãnh đạo đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, cơ quan liên quan và hoạt động theo chể độ kiêm nhiệm; giao 1 đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính là đơn vị đầu mối tham mưu giúp việc Tổ điều phối kinh tế vĩ mô.

Tổ điều phối kinh tế vĩ mô tổ chức họp hằng tháng hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Tổ trưởng hoặc Tổ phó và mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia các cuộc họp, thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong trường hợp cần thiết.

Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đề xuất Chính phủ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô; kiến nghị phương hướng, giải pháp phối hợp triển khai các chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm việc phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa điều hành chính sách tài khóa, ngân sách nhà nước, đầu tư công và điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỷ giá nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên; đảm bảo an toàn tài chính quốc gia; quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát các loại thị trường tài chính, tiền tệ; quản lý giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý; dự trữ nhà nước; tăng trưởng xanh; phát triển các thành phần kinh tế (khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài); thúc đẩy đầu tư toàn xã hội, thu hút FDI...

Các Phó Trưởng Ban có trách nhiệm đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm bám sát các định hướng, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, theo lĩnh vực quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân cấp phân quyền theo quy định của pháp luật./.