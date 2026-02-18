Tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Nghị quyết số 68-NQ/TW đang định hình lại diện mạo khu vực tư nhân của Việt Nam. Tầm nhìn chiến lược đã và sẽ được cụ thể hóa thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68), chỉ trong hơn 60 ngày, một “chuỗi hành động chính sách” hiếm có tiền lệ đã được kích hoạt. Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đồng loạt vào cuộc, ban hành các nghị quyết, kế hoạch triển khai với tốc độ nhanh, phạm vi rộng và trọng tâm rõ ràng: tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư

Một trong những thông điệp xuyên suốt của Nghị quyết 68 là tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, nhất quán, ổn định, dễ tuân thủ, chi phí thấp và có thể dự đoán được. Đối với doanh nghiệp, đây chính là điều kiện tiên quyết để mạnh dạn mở rộng đầu tư, nâng quy mô sản xuất và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Đức Thanh

Trong năm 2025, nhiều đạo luật và nghị định quan trọng đã được thông qua, sửa đổi theo hướng giảm thủ tục, tăng phân cấp, phân quyền và đề cao trách nhiệm của cơ quan thực thi, mở ra không gian linh hoạt hơn cho chính quyền cơ sở trong hỗ trợ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất tại khu công nghiệp, vườn ươm công nghệ; ưu đãi thuế; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được cụ thể hóa nhanh chóng. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào, năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp tư nhân.

Trong quản lý thuế, việc chuyển đổi phương thức quản lý đối với hộ kinh doanh theo hướng minh bạch, hiện đại, thực hiện xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn tạo nền tảng để hàng triệu hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi thành doanh nghiệp, tham gia chính thức vào khu vực kinh tế có tổ chức.

Song song với đó, các chương trình hỗ trợ tài chính, phát triển doanh nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực quản trị, đào tạo đội ngũ giám đốc điều hành… giúp doanh nghiệp không chỉ trụ vững, mà còn phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Doanh nghiệp là trung tâm của hành động

Điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết 68 là công tác truyền thông, đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp. Các hội nghị toàn quốc, tọa đàm chuyên đề, diễn đàn đối thoại chính sách được tổ chức với quy mô lớn, sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cấp cao, tạo điều kiện để tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe và phản hồi kịp thời.

Không chỉ dừng lại ở các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan báo chí đã chủ động vào cuộc, coi việc đưa nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm chung. Từ các chương trình truyền hình chuyên đề, diễn đàn kinh tế tư nhân, đến những sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…, tinh thần của Nghị quyết 68 đang trở thành “dòng chảy quan trọng” trong đời sống kinh tế.

Nhiều sáng kiến từ cộng đồng doanh nghiệp đã được hình thành và lan tỏa, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Những chương trình kết nối, dìu dắt doanh nghiệp mới, thúc đẩy chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp là minh chứng cho việc doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà còn là chủ thể tham gia kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Niềm tin được khơi dậy, nguồn lực được kích hoạt

Những con số của năm 2025 cho thấy tác động rõ nét của Nghị quyết 68 đối với niềm tin và hành động của cộng đồng doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, đặc biệt là xu hướng mở rộng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động - nhóm doanh nghiệp đã có trải nghiệm thực tế và đánh giá trực tiếp môi trường kinh doanh.

Gần 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong năm 2025 Trong tháng 12/2025, cả nước có gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 10 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 12,7%. Tính chung năm 2025, cả nước có gần 300 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm trước; bình quân một tháng có 24,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2025 là gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024.

Việc triển khai nghị quyết còn tạo hiệu ứng lan tỏa trong huy động nguồn lực xã hội, thu hút các tập đoàn tư nhân lớn tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, quan trọng quốc gia. Sau 3 đợt khởi công, khánh thành, cả nước có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của tư nhân 3,84 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%. Nghị quyết không chỉ tác động tới quy mô, tốc độ gia nhập thị trường và các chỉ tiêu tài chính - thương mại trong ngắn hạn, mà còn góp phần định hình lại cấu trúc phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, gia tăng vai trò khu vực này trong thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong trung và dài hạn.

Chưa bao giờ khu vực kinh tế tư nhân đứng trước nhiều cơ hội phát triển như hiện nay, khi hàng loạt nghị quyết lớn của Bộ Chính trị được ban hành đồng bộ, tạo thành một chỉnh thể chiến lược về khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Nghị quyết không chỉ là một văn bản mang tính định hướng, mà đã và đang trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ cho hành động trong thực tiễn. Việc triển khai nhanh, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, từ cơ quan nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp cho thấy quyết tâm chính trị cao và cách tiếp cận ngày càng thực chất trong phát triển kinh tế tư nhân.

Khi thể chế được khai thông, nguồn lực được khơi dậy và niềm tin được củng cố, khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó không chỉ là mục tiêu trước mắt đến năm 2030, mà còn là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Từ nghị quyết đến hành động và từ hành động đến kết quả - con đường phát triển kinh tế tư nhân đang được mở ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Trên con đường đó, doanh nghiệp chính là trung tâm, là động lực và cũng là chủ thể kiến tạo tương lai của nền kinh tế Việt Nam.