Đầu tư công - đòn bẩy chiến lược cho phát triển kinh tế

(TBTCO) - Mùa Xuân năm nay dường như nhộn nhịp hơn. Sự nhộn nhịp đó không chỉ đến từ những sắc màu của Tết, của những lễ hội, mà còn lan tỏa từ những công trường rộn ràng thi công, những tuyến đường mới mở, những cây cầu vừa nối nhịp, những sân bay và khu đô thị đang dần thành hình…

Việc cả nước đồng loạt khởi công 234 dự án đầu tư công vào ngày 19/12/2025 không chỉ khép lại một năm nỗ lực bứt phá, mà còn mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho năm 2026 và những năm tiếp theo. Trong dòng chảy ấy, đầu tư công không còn là những con số trên giấy, trong những bảng biểu ngân sách, mà đã thực sự trở thành đòn bẩy dẫn dắt phát triển, góp phần làm cho bức tranh kinh tế - xã hội thêm nhiều gam màu tươi sáng.

Không khí thi công khẩn trương tại dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau để về đích đúng tiến độ. Ảnh: Đức Thanh

Hạ tầng hoàn thiện - Mở rộng không gian phát triển

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn bùng nổ phát triển hạ tầng tại Việt Nam với 564 dự án trọng điểm được khởi công và khánh thành. Đây là bước tiến quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đột phá chiến lược hạ tầng, tạo nền tảng vật chất vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những nỗ lực đầu tư và triển khai mạnh mẽ này đã nhanh chóng được hiện thực hóa bằng hàng loạt công trình trọng điểm đi vào vận hành, mang lại hiệu quả thiết thực ngay trong năm.

Sân bay Quốc tế Long Thành khánh thành và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hạ tầng hàng không của Việt Nam, nâng cao khả năng phục vụ hành khách và hàng hóa quốc tế. Hơn 3.000 km cao tốc trọng điểm Bắc - Nam được mở rộng và 1.700 km đường ven biển được đưa vào khai thác, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và giao thương. Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối liền Đồng Tháp và Vĩnh Long được khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng từ trưa ngày 19/8/2025, giúp giảm áp lực giao thông và chi phí logostics cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn lực sử dụng đúng chỗ mang lại mùa quả ngọt cho đất nước Từ những công trình đã hoàn thành đến những dự án được khởi công, có thể thấy rõ tinh thần hành động mạnh mẽ và quyết tâm bứt phá của cả hệ thống chính trị để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Giải ngân vốn đầu tư công, với vai trò là đòn bẩy quan trọng, sẽ tiếp tục mở lối cho tăng trưởng, nâng tầm kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới. Nhìn những con đường rộng mở, những công trình vươn mình cùng cả nước đón một mùa xuân mới, mới thấy: khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi nguồn lực được sử dụng đúng chỗ và đúng lúc, thì mỗi mùa xuân đi qua sẽ để lại thêm những mùa quả ngọt cho đất nước.

Đáng chú ý, năm 2025 còn ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ của hạ tầng cảng biển khi 3 dự án lớn được đưa vào khai thác, nâng tổng năng lực toàn hệ thống lên khoảng 900 triệu tấn/năm, tăng gấp 1,3 lần so với trước, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế biển, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu…

Với nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hiệu quả đầu tư công đã lan tỏa rõ nét, từ việc giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, hành khách đến việc tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp trong và ngoài nước mở rộng sản xuất, kinh doanh. Không chỉ nâng cao năng lực kết nối, các dự án sân bay, cao tốc, khu đô thị, trung tâm thương mại - văn hóa còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Có thể thấy, từ những tuyến đường, cây cầu, sân bay đến các khu đô thị mới, đầu tư công không chỉ tạo kết cấu vật chất, mà còn lan tỏa sự phát triển tới mọi miền của đất nước, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến các hải đảo xa xôi, đưa nhịp sống kinh tế - xã hội rộn ràng ngay từ đầu năm mới.

“Gieo mầm” cho chu kỳ tăng trưởng mới

Nếu các dự án hoàn thành trong năm 2025 là minh chứng cho năng lực tổ chức và thực thi, thì việc 234 dự án được đồng loạt khởi công ngày 19/12/2025 chính là cú “bấm nút” khởi động cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Việc lựa chọn thời điểm cuối năm để khởi công đồng loạt các dự án cho thấy tư duy điều hành chủ động và dài hạn của Đảng và Nhà nước: Không chờ sang năm mới mới bắt đầu, mà tạo sẵn “đà thi công - giải ngân - lan tỏa” ngay từ những ngày đầu năm 2026. Khi bước sang năm mới, hàng trăm dự án cùng lúc bước vào giai đoạn thi công cao điểm, kéo theo nhu cầu lớn về lao động, vật liệu xây dựng, dịch vụ, logistics và vốn đối ứng, qua đó kích hoạt một vòng quay tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Đây cũng chính là điểm then chốt khẳng định vai trò của đầu tư công không chỉ trong ngắn hạn, mà còn trong việc định hình quỹ đạo phát triển trung và dài hạn, như nhận định của TS. Trần Đinh Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ: “Năm 2025 là năm hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố phát triển. Với quyết tâm tháo gỡ khó khăn, tận dụng nội lực và triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm, đầu tư công đã phát huy rõ vai trò đòn bẩy chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội không chỉ trong ngắn hạn mà còn định hình bức tranh tăng trưởng trung - dài hạn của đất nước”.

Giải ngân là mệnh lệnh phát triển

Những kết quả ấy không đến tự nhiên, mà đằng sau đó là sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong cả năm 2025, coi giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, đơn vị và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra các dự án trọng điểm, chủ trì các hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhấn mạnh tinh thần “không nói khó, không nói không” trong triển khai dự án và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ nút thắt về thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công hiệu quả. Đồng thời, Chính phủ đã thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại các bộ, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Hàng loạt cơ chế, chính sách, nghị định và luật sửa đổi liên quan đến đầu tư công, đấu thầu, đất đai được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả giải ngân, đảm bảo dòng vốn chảy vào nền kinh tế thực một cách nhanh nhất.

Nhận thức việc giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ giúp nguồn vốn chảy vào dự án kịp thời, người dân được hưởng lợi trực tiếp từ các công trình thiết yếu, góp phần nâng cao niềm tin của xã hội vào quản lý công, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ quản lý ngành và chính quyền địa phương triển khai cơ chế điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, ưu tiên vốn cho các dự án có tính chiến lược và có triển vọng nhanh chóng đi vào khai thác hiệu quả. Đồng thời, các tỉnh, thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt, trực tiếp chỉ đạo giải phóng mặt bằng, xử lý vướng mắc kỹ thuật, hành chính để bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Chính sự vào cuộc đồng bộ này đã tạo ra một nhịp điệu hành động rõ rệt "Khởi công - thi công - khánh thành" không ngừng nghỉ trong năm qua, đưa đầu tư công thực sự trở thành lực đẩy mạnh mẽ cho tăng trưởng.

Bước sang Xuân 2026, khi những dự án lớn đã “gieo mầm” từ cuối năm trước và nhiều công trình trọng tâm đang tăng tốc, đầu tư công tiếp tục mở đường cho cơ hội, kết nối cho phát triển và lan tỏa niềm tin về một giai đoạn tăng trưởng mới, chủ động hơn, bền vững hơn và bao trùm hơn.