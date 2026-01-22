Tối 22/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Ở khối các cơ quan trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tái đắc cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Đồng chí Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
|Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng
Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính:
Năm 1996:
Cán bộ kinh doanh đối ngoại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) Ba Đình.
Năm 2000:
Thư ký Tổng giám đốc VietinBank.
Năm 2003:
Thư ký Tổng giám đốc, kiêm Phó Chánh Văn phòng VietinBank.
Năm 2006-2009:
Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn của VietinBank.
12/2011 - 4/2014:
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc VietinBank.
5/2014 - 9/2014:
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank.
9/2014 - 1/2016:
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank.
1/2016 - 7/2018:
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank.
7/2018 - 6/2019:
Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.
6/2019 - 7/2019:
Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
7/2019 - 10/2020:
Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14/10/2020:
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
30/1/2021:
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
10/2022 - 11/2024:
Đồng chí là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
11/2024:
Quốc hội phê chuẩn đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 – 2026.
22/1/2026
