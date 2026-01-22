(TBTCO) - Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tối 22/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ở khối các cơ quan trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tái đắc cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đồng chí Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính: