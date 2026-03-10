Giá bán lẻ gas tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông

Giá gas bán lẻ tăng nhanh từ đầu tháng 3 do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, với mức tăng phổ biến 30.000 đồng/bình 12kg.

Giá gas bán lẻ tăng nhanh từ đầu tháng 3 do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Ảnh tư liệu

Những ngày qua, một số hãng gas đã thông báo điều chỉnh giá bán lẻ. Chẳng hạn, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas điều chỉnh giá gas kể từ ngày 6/3 đến hết ngày 10/3 ở khu vực TP. Hồ Chí Minh là 474.400 đồng/bình 12 kg, tăng 10.000 đồng/bình so với đầu tháng.

CTCP Gas Thủ Đức - Gas Biển Đông cũng thông báo tăng 2.500 đồng/kg kể từ ngày 8/3 cho đến khi có thông báo mới. Giá bán lẻ các loại bình gas 12 kg tăng 30.000 đồng, bình 24 kg tăng 60.000 đồng, bình 30 kg tăng 75.000 đồng, bình 45 kg tăng 112.500 đồng.

Cùng thời điểm trên, CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas) cũng tăng giá gas 2.500 đồng/kg, tương đương bình 12 kg tăng 30.000 đồng, bình 45 kg tăng 112.500 đồng, bình 50 kg tăng 125.000 đồng.

Không chỉ tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều đại lý ở miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cũng ghi nhận giá gas tăng liên tục. Từ đầu tháng 3 đến nay giá gas gần như điều chỉnh mỗi ngày 5.000 - 10.000 đồng. Hiện giá bán khoảng 475.000 đồng mỗi bình, trong khi đầu tháng 2 chỉ khoảng 430.000 đồng.

Trong khi đó tại Hà Nội, từ đầu tháng 3 giá gas Petrolimex bán lẻ (gồm VAT) tăng lên hơn 432.000 đồng mỗi bình dân dụng 12 kg và khoảng 1,73 triệu đồng với bình công nghiệp 48 kg. Mức này lần lượt tăng 648 đồng và 2.592 đồng so với trước đó, đánh dấu lần điều chỉnh thứ ba của đầu mối này từ đầu năm.

Sau điều chỉnh, giá gas tại nhiều thương hiệu đã vượt 500.000 đồng bình 12 kg. Đáng chú ý, giá gas mới của các thương hiệu được áp dụng chỉ trong vài ngày, thay vì cả tháng so với trước đây.

Giá gas thế giới được xác định theo giá tham chiếu CP (Contract Price) do các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco công bố, thường chốt vào cuối tháng và áp dụng cho tháng kế tiếp. Tại Việt Nam, giá gas bán lẻ vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu do sản lượng trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, giá trong nước chịu tác động của tỷ giá, chi phí vận chuyển, cung - cầu thị trường và các loại thuế.

Đại diện một doanh nghiệp cung cấp gas tại Hà Nội cho biết, nguồn cung LPG nhập khẩu đang chịu áp lực lớn do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Hoạt động vận chuyển và giao hàng từ các nhà cung cấp gặp nhiều khó khăn, thời gian về hàng kéo dài và sản lượng bị cắt giảm. Giá LPG trên thị trường quốc tế cũng có xu hướng tăng, khiến chi phí nhập khẩu và giá đầu vào của doanh nghiệp tăng đáng kể.

Trước nguy cơ thiếu nguồn cung, một số doanh nghiệp gas đã kiến nghị cơ quan quản lý cho phép tạm thời chiết nạp bình với khối lượng thấp hơn quy định để chia sẻ nguồn hàng. Theo đề xuất, thay vì nạp đầy 12 kg như thông thường, doanh nghiệp có thể chiết khoảng 6 - 8 kg mỗi bình nhằm phân bổ gas đồng đều hơn cho người dân.

Hiện, khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Đông nên xung đột tại khu vực này có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Để tránh đứt gãy nguồn cung, các đơn vị nhập khẩu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn hàng, đồng thời tăng sản lượng LPG trong nước và khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thay thế./.