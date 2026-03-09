Ngày 9/3: Giá dầu thế giới phiên đầu tuần tăng rất mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (9/3) tăng rất mạnh do căng thẳng Trung Đông. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 92,69 USD/thùng, tăng 8,52%; giá dầu WTI ở mốc 90,90 USD/thùng, tăng 12,21%.

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 9/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 92,69 USD/thùng, tăng 8,52% (tương đương tăng 7,28 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 90,90 USD/thùng, tăng 12,21% (tương đương tăng 9,89 USD/thùng).

Giá dầu hôm nay trên thế giới tiếp đà tăng mạnh khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp tục leo thang, gây tắc nghẽn dòng chảy qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển gần 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.

“Giá dầu vẫn ở mức cao do thị trường đang phải đối mặt với viễn cảnh cuộc xung đột kéo dài và tình trạng gián đoạn nguồn cung dai dẳng”, ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích cấp cao tại Tradu, cho biết.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho rằng, thị trường dầu mỏ đặc biệt nhạy cảm với nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz. Ngay cả khi tuyến vận chuyển được mở lại, việc khôi phục sản xuất và nối lại hoạt động vận tải dầu mỏ cũng cần thêm thời gian để ổn định.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh nếu tình hình không sớm được kiểm soát. Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định: “Kịch bản xấu nhất đang dần trở thành hiện thực. Nhiều dự báo giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng có khả năng sẽ sớm xảy ra”.

Theo các nhà phân tích, mỗi ngày eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa sẽ làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao hơn./.