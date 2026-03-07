Ngày 7/3: Giá dầu thế giới tăng mạnh do leo thang xung đột ở Trung Đông

Giá dầu thế giới hôm nay (7/3) tăng mạnh do leo thang xung đột Trung Đông, khi nguồn cung qua eo biển Hormuz gián đoạn, đẩy giá dầu thế giới lên mức cao nhất nhiều năm. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 91,26 USD/thùng, tăng 6,85%; giá dầu WTI ở mốc 88,90 USD/thùng, tăng 9,74%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng sốc. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 7/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 91,26 USD/thùng, tăng 6,85% (tương đương tăng 5,85 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 88,90 USD/thùng, tăng 9,74% (tương đương tăng 7,89 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ giai đoạn biến động dữ dội của đại dịch COVID-19 năm 2020, khi xung đột tại Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển và xuất khẩu năng lượng qua Strait of Hormuz, tuyến hàng hải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới gần như bị đình trệ.

Theo cuộc phỏng vấn đăng tải trên Financial Times, Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho biết ông dự báo tất cả các nhà sản xuất năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh có thể phải ngừng xuất khẩu trong vài tuần tới, một kịch bản có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD/thùng.

Đà tăng mạnh của giá dầu bắt đầu sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tuần trước, khiến Tehran ngăn chặn tàu chở dầu đi qua Strait of Hormuz.

Thông thường, lượng dầu tương đương khoảng 20% nhu cầu toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường biển này mỗi ngày. Việc eo biển gần như bị phong tỏa trong 7 ngày đồng nghĩa khoảng 140 triệu thùng dầu, tương đương 1,4 ngày nhu cầu dầu của thế giới đã không thể tiếp cận thị trường.

Xung đột cũng lan rộng sang nhiều khu vực sản xuất năng lượng trọng điểm tại Trung Đông, làm gián đoạn hoạt động khai thác và buộc một số nhà máy lọc dầu cũng như cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) phải đóng cửa.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa tại UBS, nhận định: mỗi ngày Strait of Hormuz còn bị phong tỏa, giá dầu sẽ tiếp tục tăng. Theo ông, thị trường trước đó cho rằng Donald Trump có thể sớm giảm căng thẳng vì không muốn giá dầu leo thang, nhưng khi tình trạng này kéo dài, rủi ro đối với nguồn cung ngày càng rõ rệt.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quá lo ngại việc giá xăng tại Mỹ tăng do xung đột, cho rằng nếu giá tăng thì “cứ để tăng”, bởi ưu tiên của ông hiện nay là chiến dịch quân sự./.