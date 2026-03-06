Ngày 6/3: Giá thép và quặng sắt đồng loạt khởi sắc

Giá thép và quặng sắt hôm nay (6/3) đồng loạt khởi sắc sau khi Trung Quốc công bố hàng loạt chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ thị trường bất động sản và kiểm soát dư thừa công suất thép. Trong nước, giá thép xây dựng nhìn chung ổn định.

Giá thép và quặng sắt đồng loạt tăng khi Trung Quốc tung loạt biện pháp kích thích kinh tế. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,49% (15 Nhân dân tệ) lên mức 3.080 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,64% (12,5 Nhân dân tệ) lên mức 773,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,24 USD lên mức 100,02 USD/tấn.

Trong phiên giao dịch, giá quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn tăng nhờ tâm lý lạc quan của thị trường sau khi Trung Quốc công bố nhiều biện pháp kinh tế tại kỳ họp quốc hội thường niên.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 1,27%, lên mức 759 Nhân dân tệ/tấn.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước và kích thích thị trường nhà ở, lĩnh vực từng là nguồn tiêu thụ thép lớn nhất của nước này. Đồng thời, nước này cũng đặt mục tiêu kiểm soát sản lượng thép dư thừa, yếu tố đã gây áp lực lên giá trong thời gian qua.

Đối với lĩnh vực bất động sản, ngành đang trải qua giai đoạn suy giảm kéo dài, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu ổn định thị trường, cải thiện nguồn cung nhà ở và sử dụng hiệu quả lượng nhà tồn kho hiện có.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.