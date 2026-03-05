Nhu cầu trú ẩn dâng cao giữa xung đột Trung Đông, nâng triển vọng giá vàng

(TBTCO) - Căng thẳng Mỹ - Israel và Iran leo thang đẩy giá vàng thế giới phục hồi sát 5.400 USD/ounce, tiến gần đỉnh lịch sử và được dự báo hướng tới mốc 6.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng cũng lập đỉnh mới, dao động với biên độ lớn và duy trì chênh lệch cao so với thế giới. Dù biến động ngắn hạn còn mạnh, nhu cầu trú ẩn dài hạn vẫn được đánh giá vững chắc.

Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư khó lường

Những ngày đầu tháng 3/2026, thị trường tài chính toàn cầu rung lắc mạnh sau khi các vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran (Iran) làm căng thẳng Trung Đông leo thang. Phản ứng của thị trường không dừng ở sự thận trọng, mà nhanh chóng chuyển thành làn sóng rút vốn khỏi tài sản rủi ro, dòng tiền tìm đến các kênh trú ẩn truyền thống như vàng và bạc.

Trước khi xung đột leo thang, giá vàng dao động tích lũy quanh mức 5.000 USD/ounce, sau nhịp chốt lời mạnh vào cuối tháng 1/2026 khiến giá giảm từ 5.500 USD xuống còn 4.600 USD/ounce. Đến phiên sáng ngày 3/3, giá vàng đã phục hồi lên sát 5.400 USD/ounce, tiến gần mức đỉnh lịch sử khoảng 5.600 USD/ounce từng được ghi nhận vào cuối tháng 1/2026.

Đồ họa tư liệu

Tại Việt Nam, thị trường vàng cũng ghi nhận những biến động mạnh. Giá bán vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 190,9 triệu đồng/lượng trong phiên ngày 2/3, cao nhất từ trước tới nay và vượt xa nhiều dự báo.

Đến sáng ngày 3/3, giá tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý… đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 186,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 189,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới vẫn khá cao, khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, giá vàng từng lao dốc tới 25 triệu đồng/lượng chỉ trong vài phiên. Biên độ tăng mạnh, rồi giảm sâu trong thời gian ngắn đã khiến không ít nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường, không kịp trở tay.

Câu hỏi lúc này không còn là vàng có tiếp tục tăng hay không, mà là liệu mốc 6.000 USD/ounce có thể bị chinh phục, khi đó, kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nào, đặc biệt là nguy cơ lạm phát quay trở lại.

Nhu cầu trú ẩn gia tăng, nâng dự báo giá vàng

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, ông Heng Koon How - Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường thuộc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB Singapore đã nâng dự báo giá vàng lên mức 6.000 USD/ounce vào quý I/2027, khi căng thẳng mới nhất tại Iran tiếp tục làm gia tăng và củng cố nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Trước đó, dự báo của Ngân hàng UOB Singapore tương ứng là 4.800 USD/ounce (quý I/2026), 5.000 USD/ounce (quý II/2026), 5.200 USD/ounce (quý III/2026) và 5.400 USD/ounce (quý IV/2026).

"Dù biến động ngắn hạn còn lớn, nhu cầu trú ẩn dài hạn đối với vàng vẫn rất vững chắc. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng tăng cường mua vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran càng củng cố nhu cầu trú ẩn này" - ông Heng Koon How nhận định.

Đánh giá về tác động từ các diễn biến căng thẳng khi Hoa Kỳ và Israel phát động tấn công nhằm vào Iran, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược Thị trường VPBankS cho biết, giá vàng đã tăng gần 2% ngay sau sự kiện này và tăng tới 22% trong hai tháng đầu năm 2026, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2012. Theo ông Sơn, diễn biến này cho thấy, nhu cầu trú ẩn an toàn ở mức tối đa.

"Vàng được dự báo tăng mạnh như tài sản trú ẩn an toàn, dự kiến một "gap up" (giá mở cửa của phiên hôm sau chênh cao với mức cao so với phiên trước đó) ngay đầu tuần tới, khi thị trường mở cửa do rủi ro địa chính trị cao. Vàng có thể tiếp tục tăng mạnh trong tuần tới hướng tới kháng cự 5.429 - 5.734 USD/ounce" - ông Sơn đánh giá.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu xung đột kéo dài, thị trường tài chính quốc tế có thể tiếp tục biến động mạnh. Kim loại quý vẫn còn dư địa tăng, nhưng để vàng chạm 6.000 USD/ounce, cần hội tụ hai điều kiện, đó là nhu cầu trú ẩn đủ lớn và bất ổn địa chính trị duy trì trong thời gian dài. Nếu xung đột không sớm lắng xuống, thị trường có thể chứng kiến không chỉ đà tăng của kim loại quý, mà còn là sự điều chỉnh lại mặt bằng giá tài sản trên quy mô toàn cầu. Ngược lại, nếu tình hình hạ nhiệt thì đà tăng có thể chững lại.

Chuyên gia Ngân hàng UOB Singapore cũng duy trì quan điểm tích cực và cập nhật dự báo giá vàng lần lượt đạt 5.400 USD/ounce trong quý II/2026; 5.600 USD/ounce vào quý III/2026; 5.800 USD/ounce vào quý IV/2026 và 6.000 USD/ounce vào quý I/2027.