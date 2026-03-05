(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với mục tiêu bảo đảm tổ chức bầu cử an toàn, đúng quy định và thông suốt trên toàn địa bàn.

Thông tin về tình hình triển khai công tác tổ chức bầu cử, ông Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho biết, Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ và các bộ, ngành để triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử.

Theo đó, thành phố đã tổ chức thực hiện các bước công việc đúng quy định và tiến độ; kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, hướng dẫn về công tác bầu cử đến toàn hệ thống chính trị. Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và địa phương được phân định rõ, tạo cơ sở để các bước trong quy trình bầu cử được thực hiện đúng thẩm quyền.

Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh đã thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 68 Ủy ban bầu cử cấp xã để rà soát tình hình chuẩn bị bầu cử. HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức giám sát chuyên đề về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra công tác bầu cử tại 36 xã, phường và đặc khu. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương cơ bản triển khai đầy đủ các nội dung chuẩn bị theo quy định.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các đoàn kiểm tra, Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp trực tuyến với 168 phường, xã và đặc khu nhằm hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được chú trọng, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử. Các địa phương cũng xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

TP. Hồ Chí Minh đồng thời triển khai các phương án bảo đảm y tế, vệ sinh và an toàn sức khỏe cho cử tri, ứng cử viên và lực lượng phục vụ bầu cử; chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và phương án cấp cứu tại chỗ tại các điểm bỏ phiếu.

Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức từ ngày 2/3 đến 13/3; phát thẻ cử tri từ ngày 5/3 đến 12/3. Ngày 15/3, TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức tổ chức bầu cử.

Sau bầu cử, chậm nhất đến ngày 18/3, các tổ bầu cử gửi biên bản kết quả kiểm phiếu. Ngày 22/3, Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ngày 25/3, Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban Bầu cử cấp xã sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp./.