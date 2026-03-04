(TBTCO) - Ngày 4/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 18 đã tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Trạch và xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu xã Hòa Trạch và xã Tân Gianh.

Theo đó, có 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tiếp xúc cử tri trực tiếp tại điểm cầu xã Hòa Trạch, gồm: ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; ông Đặng Khắc Thịnh - Phó Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị; Trung tá Hoàng Bảo An - Đội trưởng Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Hòa Trạch. Ảnh: Đặng Hà

Bên cạnh đó, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu Tân Gianh gồm: ông Hoàng Đăng Anh - Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch; bà Hoàng Thị Vân Anh - Phó Trưởng ban Công tác Nông dân - Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Xuân Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị; bà Phạm Thị Đào - Chánh Văn phòng Sở Tài chính Quảng Trị; bà Nguyễn Thùy Linh - công chức Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị; bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Trần Tiến Sỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Hòa Trạch. Ảnh: Đặng Hà

Tại hội nghị, các ứng viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri. Theo đó, các ứng cử viên cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nhân dân để phản ánh trung thực, đầy đủ tới Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ kiến nghị và thúc đẩy hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tỉnh khai thác tối đa các tiềm năng, cơ hội và không gian phát triển mới.

Bên cạnh đó, các ứng viên cho biết, chương trình hành động tập trung quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm giải quyết việc làm; tăng cường cải cách hành chính; phát triển hạ tầng giao thông; phát triển y tế cơ sở; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao chương trình hành động của các đại biểu ứng cử. Cử tri mong muốn, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng, đủ theo chương trình hành động đã đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, có nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc cử tri ở xã Hòa Trạch. Ảnh: Đặng Hà

Thay mặt các ứng cử viên, ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ứng cử viên sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử; hết lòng phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân để xứng đáng với niềm tin và sự lựa chọn của cử tri.