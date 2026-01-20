(TBTCO) - Ngày 20/1, Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định về việc thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam làm Tổ trưởng, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các dự án đầu tư công do các đơn vị làm chủ đầu tư, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị trực thuộc (lĩnh vực tài nguyên và môi trường), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Quỹ Phát triển đất, các doanh nghiệp có vốn nhà nước, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; và một số các địa phương theo phân công phụ trách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam (ở giữa) kiểm tra thực địa tiến độ một dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trường Nhật

Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo làm Tổ trưởng, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các dự án đầu tư công do các đơn vị làm chủ đầu tư, bao gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị trực thuộc (lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn), Liên minh Hợp tác xã, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (lĩnh vực phụ trách), Trường Chính trị tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Hội Nông dân tỉnh và các hội thuộc lĩnh vực phụ trách; các phường, xã theo phân công; đồng thời phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú làm Tổ trưởng, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các dự án đầu tư công do các đơn vị làm chủ đầu tư. Các ngành, đơn vị là Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (đối với các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách), Hội Cựu chiến binh và các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách; và các xã phường theo phân công.

Tổ công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm Tổ trưởng, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các dự án đầu tư công do các đơn vị làm chủ đầu tư, bao gồm: Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc, Liên đoàn Lao động tỉnh các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách; các xã phường theo phân công.

Tổ công tác số 5 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân làm Tổ trưởng, trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các dự án đầu tư công do các đơn vị làm chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị (đối với các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách), Trường Đại học, các Trường Cao đẳng trên địa bàn và các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách; phối hợp theo dõi, phụ trách: Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bảo hiểm xã hội tỉnh; các xã theo phân công.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công theo ngành, lĩnh vực được giao. Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Các Tổ công tác đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định có liên quan; triển khai giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo tại các nghị quyết văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Đáng chú ý, các Tổ công tác sẽ xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các “điểm nghẽn” trong giải ngân đầu tư công tại từng sở, ngành, đơn vị, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh giao lãnh đạo Sở Tài chính là Thường trực các Tổ công tác. Bên cạnh đó, thành viên các Tổ công tác sẽ gồm giám đốc, thủ trưởng các sở ngành Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XII – Phòng nghiệp vụ 2 và một số cơ quan đơn vị liên quan./.