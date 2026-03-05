Hơn 4.000 km đường bộ cao tốc đã được hoàn thiện và khởi công trên cả nước

(TBTCO) - Tại Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tổ chức sáng nay (5/3), Thủ tướng cho biết, đến nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030.

Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian qua, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều dự án nhà ga, bến cảng, cây cầu, tuyến đường được khởi công, khánh thành và thúc đẩy triển khai. Trong đó, đã hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000 km đã đề ra; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng, với mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả xương máu của những người vì lợi ích đất nước để góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ các dự án đã thông xe kỹ thuật, chuẩn bị đưa vào khai thác đồng bộ, an toàn...

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Hiện nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc; tới đây tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện, thúc đẩy triển khai các dự án đã khởi công; đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn với những đoạn tuyến chưa đạt chuẩn; thực hiện tốt công tác hoàn nguyên, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Đồng thời rà soát, sắp xếp bố trí vốn ngay cho các dự án đang triển khai; khẩn trương phân bổ vốn đầu tư trung hạn, trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự Phiên họp thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tại Phiên họp thứ 23, trong đó chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan; tình hình, tiến độ triển khai các dự án trong danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo về kết quả thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong nửa đầu năm 2026; đánh giá khả năng hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật như dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đồng thời kiểm điểm công tác rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư nếu cần để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án.