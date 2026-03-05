Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

(TBTCO) - Sáng ngày 5/3, tại xã Tuần Giáo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đơn vị bầu cử số 3. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Trưởng đoàn, là 1 trong 4 ứng cử viên cùng tham gia tiếp xúc với cử tri.

Tại Đơn vị bầu cử số 3, cùng với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng còn có 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Ông Vừ A Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên; ông Lầu A Say - Chuyên viên phòng Quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên; và ông Mùa A Sử - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông tin với các cử tri tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 3.

Các đại biểu và cử tri dự Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Từng ứng cử viên đã trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trình bày chương trình hành động. Ảnh: Đức Thanh

Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện rõ quyết tâm, tầm nhìn và định hướng hành động cụ thể trên từng lĩnh vực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước. Trên tình hình thực tế của tỉnh, địa phương, những người ứng cử nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Trong đó, tập trung quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương, sản xuất hàng hoá; tiếp tục gần dân, sát cơ sở, lắng nghe, kịp thời phản ánh các kiến nghị, đề xuất của cử tri đến các cấp có thẩm quyền; phát huy năng lực, tâm huyết cùng các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đồng thời, các ứng cử viên cam kết sẽ nỗ lực thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung, vì mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri xã Tuần Giáo đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm và Chương trình hành động của những người ứng cử. Đồng thời mong muốn các ứng viên sau khi trúng cử Đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh tới Quốc hội, góp phần ban hành những quyết sách phù hợp, đúng đắn, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cử tri Quàng Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Tuần Giáo nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Đức Thanh

Cử tri Lò Văn Tươi nêu ý kiến. Ảnh: Đức Thanh

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là một số lĩnh vực như: kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các dự án chuyển tiếp trồng cây Mắc ca còn đang dang dở của giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026 - 2030; giới thiệu thu hút các nhà đầu tư về đầu tư tại tỉnh Điện Biên, trong đó có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, trị liệu khoáng nóng bản Sáng; đầu tư trang bị máy móc cơ giới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp...

Thay mặt các ứng cử viên ở đơn vị bầu cử số 3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trân trọng cảm ơn sự tham dự đầy đủ của các cử tri, cũng như sự quan tâm, theo dõi và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đã trao đổi, giải đáp thêm các vấn đề mà cử tri nêu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương trả lời một số ý kiến cử tri nêu. Ảnh: Đức Thanh

Cũng tại Hội nghị, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên cũng đã có phần trao đổi thêm về các vấn đề mà cử tri quan tâm./.