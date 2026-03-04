Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đầu tư

(TBTCO) - Để tránh tình trạng khoảng trống pháp lý trong thời gian chờ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư mới, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh không bị gián đoạn.

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, thay thế Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Ngày 13/2/2026, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và có Tờ trình số 93/TTr-BTC gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Dự thảo Nghị định mới được xây dựng để thay thế Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (ngày 26/3/2021) và Nghị định số 19/2025/NĐ-CP (ngày 10/2/2025). Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định đang trong giai đoạn được Văn phòng Chính phủ thẩm tra trước khi chính thức trình Chính phủ ban hành.

Đồng thời, Chính phủ cũng đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục áp dụng văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trong đó, dự kiến cho phép tiếp tục áp dụng Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày 10/2/2025 quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt cho đến khi có nghị định thay thế được Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang thực hiện thủ tục công bố các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 tiếp tục có hiệu lực.

Trong thời gian chờ nghị quyết và nghị định của Chính phủ được ban hành, để đảm bảo thông suốt, không gián đoạn trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan tiếp tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo thời hạn, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 19/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt và Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và xúc tiến đầu tư.

Tuy nhiên, các quy định cũ này chỉ được tiếp tục áp dụng nếu vẫn còn phù hợp với quy định của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 mới được ban hành.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, cần có văn bản phản hồi gửi về Bộ để kịp thời hướng dẫn./.