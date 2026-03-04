Chứng khoán ngày 4/3: Lực cầu bắt đáy gia tăng, VN-Index có phiên đảo chiều tăng điểm ngoạn mục

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (4/3) ghi nhận diễn biến đầy kịch tính khi VN-Index có thời điểm giảm sâu dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng, nhưng đã đảo chiều mạnh mẽ vào cuối phiên, hình thành nhịp hồi phục “chữ V” ấn tượng.

VN-Index tăng hơn 5 điểm

Dưới áp lực từ thị trường tài chính thế giới, nhiều thị trường chứng khoán phải tạm dừng giao dịch khi kích hoạt cơ chế ngắt mạch.

VN-Index trong phiên hôm nay tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, nhất là khi VN-Index không giữ được hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. VN-Index giảm về quanh 1.770 điểm và hồi phục trở lại, tăng điểm cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm điểm (+0,28%) lên mức 1.818,27 điểm, giữ được đường xu hướng tăng ngắn hạn và hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của chỉ số VN-Index

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 4/3 có: BID (+3,19), GAS (+2,82), MCH (+2,67), VCB (+2,53), BSR (+2,47)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GVR (-1,73), TCB (-1,59), GEE (-0,87), FPT (-0,67), POW (- 0,61).

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 90 mã tăng giá, 45 mã giữ giá tham chiếu và 250 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, tuy nhiên độ mở nhóm ngành vẫn nghiêng về sắc đỏ khi có tới 15/21 nhóm đóng cửa giảm điểm. Dầu khí, thực phẩm tiêu dùng và chứng khoán là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất.

Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, bất động sản khu công nghiệp và hóa chất là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tiêu cực khi giảm -2,82 điểm, về mức 1.956,53 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 13 mã giảm giá, 13 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Thị trường liên tục bùng nổ về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (67,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1,581 triệu cổ phiếu (21,06%), tương đương giá trị đạt 48,263 tỷ đồng (10,16%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số lại có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,16 điểm về mức 257,85 điểm; UPCoM-Index giảm -1,83 điểm về mức 127,23 điểm.

Đi ngược đà phục hồi của chỉ số chung, nhà đầu tư khối ngoại bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,692 tỷ đồng. VCI (195 tỷ đồng), DCM (92 tỷ đồng) và VCB 83 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-393 tỷ đồng), POW (-329 tỷ đồng), VHM (-232 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 79 tỷ đồng.

Chỉ số hồi phục hình “chữ V”

Đã 3 phiên kể từ thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần giao dịch mới trong bối cảnh xung đột ở khu vực Trung Đông leo thang và nhiều kịch bản tiêu cực đã hiện lên trong suy nghĩ của giới đầu tư khi bóng đêm u ám bao trùm sàn giao dịch chứng khoán của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, VN-Index để dành những gì bất ngờ nhất vào phiên chiều hôm nay khi chỉ số hồi phục hình “chữ V” và “rút chân” mạnh mẽ, lấy lại vùng hỗ trợ MA50 (1.810 điểm) trong sự ngỡ ngàng của các nhà đầu tư.

Ngoài nhóm cổ phiếu vốn được kỳ vọng hưởng lợi khi giá nguyên liệu, hàng hóa tăng là dầu khí, phân bón và vận tải biển, các cổ phiếu chứng khoán nổi lên như một thế lực mới nhằm giành lấy vị thế dẫn dắt chỉ số nhờ sắc tím tới từ cổ phiếu VCI. Đà tăng của nhóm chứng khoán được đánh giá là đáng tin cậy và kỳ vọng trở thành kim chỉ nam cho VN-Index khi được phe mua chủ động kiểm soát giá và yếu tố bứt phá có sự đồng thuận của cả nhóm ngành.

VN-Index có phiên đảo chiều tăng điểm rất ngoạn mục. Ảnh: Đức Thanh

Đà giảm đã chững lại, lực cầu bắt đáy gia tăng, VN-Index có phiên đảo chiều tăng điểm rất ngoạn mục. Tuy vậy, số mã giảm vẫn đang hoàn toàn áp đảo số mã tăng, cho thấy sắc xanh của chỉ số bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Điểm tích cực là thanh khoản có sự bùng nổ mạnh với khối lượng khớp lệnh tăng (67,7%) so với mức bình quân 20 phiên.

Đây là một tín hiệu rất tích cực cho thấy, lực cầu tham gia mạnh hơn khi nhiều cổ phiếu đã chiết khấu mạnh sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó và xu hướng chiều chỉnh đã chững lại đáng kể, nên việc thị trường chung khó xuất hiện thêm phiên giảm sâu trong ngắn hạn. Thay vào đó, khả năng VN-Index sẽ thiết lập vùng cân bằng với biến động nhẹ rồi quay trở lại xu hướng tích cực.

Phiên đảo chiều với thanh khoản cao hôm nay là tín hiệu để nhà đầu tư bắt đầu có vị thế mua mới trở lại. Điểm mua ưu tiên lựa chọn những nhịp rung lắc của thị trường chung, đặt biệt nếu VN-Index có phiên test lại quanh mốc 1.782 điểm, thì gia tăng mạnh hơn vị thế mua mới./.