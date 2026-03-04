Chiếc điện thoại hóa thành kế toán: HKDO kê khai thuế cho hộ kinh doanh dưới 500 triệu bằng… giọng nói

(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2026, hàng triệu hộ kinh doanh chính thức rời bỏ cơ chế “thuế khoán” để kê khai theo doanh thu thực tế. Với nhóm doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, dù được miễn thuế GTGT và thuế TNCN, họ vẫn phải ghi nhận, tổng hợp và chứng minh doanh thu. Đây là thay đổi lớn nhất trong nhiều thập kỷ và cũng là nỗi lo lớn nhất của những người bán hàng quen “ghi sổ tay, tính nhẩm”.

Giữa thời điểm bản lề ấy, những giải pháp công nghệ đủ đơn giản để dùng - chuẩn để tuân thủ luật, như phần mềm HKDO, đang mở ra một lối đi mới: biến mỗi lần bán hàng thành một dòng dữ liệu hợp lệ, giúp hộ kinh doanh nhỏ rời cuốn sổ tay để bước vào kỷ nguyên kê khai bằng giọng nói “ra lệnh” với… chiếc điện thoại.

Nỗi lo rất thật ở quầy hàng nhỏ

Một tiểu thương chợ truyền thống cho rằng: “Bán cả ngày đã mệt, giờ còn phải ghi chép, kê khai, hóa đơn “từng món”, vừa lắt nhắt, bận rộn, vừa sợ làm sai”. Thực tế, khó khăn của hộ kinh doanh nhỏ khi chuyên sang kê khai thuế tập trung ở 3 điểm:

Áp lực sổ sách: Từ chỗ không cần ghi từng lần bán, nay phải có số liệu để giải trình.

Chi phí và thời gian: Thuê kế toán hay mua hệ thống phức tạp là quá sức với doanh thu nhỏ.

Kỹ năng số hạn chế: Nhiều chủ hộ lớn tuổi, ít dùng máy tính, ngại biểu mẫu điện tử.

Nếu không có cách làm phù hợp, việc chuyển sang kê khai có nguy cơ trở thành “gánh nặng thủ tục”, đi ngược mục tiêu hỗ trợ kinh doanh nhỏ tiện lợi, dễ làm, dễ thực hiện.

Chính sách đúng, cần công cụ như HKDO

Chủ trương bỏ thuế khoán nhằm minh bạch và công bằng. Tuy nhiên, để chính sách đi vào đời sống, hộ kinh doanh nhỏ cần công cụ đơn giản - biến nghĩa vụ pháp lý thành thao tác tự nhiên trong bán hàng hằng ngày. HKDO được thiết kế theo đúng hướng đó: ghi nhận doanh thu ngay tại điểm bán bằng ứng dụng trên điện thoại di động.

Mỗi lần bán = một dòng dữ liệu điện tử.

Từ đó, hệ thống tự cộng doanh thu theo ngày, tháng, năm, sẵn sàng cho kê khai.

Điểm mấu chốt: không bắt hộ học kế toán, mà để HKDO tự động làm việc kế toán thay cho hộ kinh doanh nhỏ; khắc phục triệt để lo ngại khi thực hiện kê khai thuế.

“Miệng nói - HKDO làm” - HKDO bước vào quầy hàng cùng bạn mỗi ngày

Thay vì gõ phím hay viết sổ “nhọc nhằn”, giờ đây, chủ hộ chỉ cần nói, “ra lệnh” cho chiếc điện thoại di động cài phần mềm HKDO:

“Bán 2 bánh gạo, 1 hộp sữa, thu tiền mặt là...”, hoặc “tiền chuyển khoản là …”. Mọi sự điều chỉnh cũng “lệnh” bằng giọng nói.

HKDO tự động: tạo đơn bán hàng; tính tổng tiền; ghi nhận doanh thu; lưu dữ liệu kế toán điện tử.

HKDO.vn - Nói là xong sổ

Toàn bộ thao tác diễn ra trong vài giây bằng giao tiếp giữa hộ kinh doanh với chiếc điện thoại di động cài phần mềm HKDO. Cách làm này mang lại ba lợi ích lớn: giải phóng tay và mắt: phù hợp quán ăn, tạp hóa, hàng rong - nơi người bán luôn bận rộn; nhiều mặt hàng “lắt nhắt”...; tránh sai sót: không quên ghi, không nhầm cộng cuối ngày; dễ dùng cho người lớn tuổi: chỉ cần lệnh bằng giọng nói, “nói những thứ mình bán” không cần hiểu thuật ngữ kế toán.

Chưa bao giờ hộ kinh doanh chuyển đổi số, kê khai thuế dễ như “trở bàn tay” vừa nhanh, vừa dễ, vừa rẻ.

Với dữ liệu do HKDO tạo ra được chuẩn hóa theo từng lần bán, giúp hộ kinh doanh chứng minh doanh thu dưới 500 triệu đồng - điều kiện then chốt để hưởng chính sách miễn thuế chính xác chỉ trong một phút./.