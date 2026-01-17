Chính xác, dễ dàng, thuận tiện và bền vững

HKDO – “bàn tay số” giúp hộ kinh doanh thực hiện Thông tư 152/2025/TT-BTC:

(TBTCO) - Hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của kế toán - thuế kể từ ngày 1/1/2026, khi Thông tư 152/2025/TT-BTC chính thức có hiệu lực. Không còn thuế khoán, không còn “sổ sách đối phó”, cũng không còn sự lựa chọn tùy nghi giữa nhiều chế độ kế toán khác nhau như trước. Thay vào đó là một khung kế toán thống nhất, gắn chặt với nghĩa vụ thuế thực tế và dữ liệu kê khai.

Trong bức tranh chuyển đổi lớn ấy, câu hỏi quan trọng nhất với hộ kinh doanh không phải là “Thông tư 152 quy định gì?” mà là: “Làm thế nào để thực hiện đúng, đủ mà vẫn đơn giản, ít tốn kém và an tâm?” Câu trả lời ngày càng rõ ràng: phần mềm kế toán chuyên biệt cho hộ kinh doanh - mà HKDO là một đại diện tiêu biểu - chính là công cụ then chốt để biến Thông tư 152 từ quy định pháp lý thành hành động thực tế hàng ngày.

Thông tư 152: Đúng hướng, nhưng không thể làm thủ công mãi

Không thể phủ nhận, Thông tư 152/2025/TT-BTC là một bước cải cách mạnh mẽ: Phân loại hộ kinh doanh theo nghĩa vụ thuế; Quy định mẫu sổ kế toán tối thiểu, tránh mở thừa; Cho phép lưu trữ điện tử; Gắn chặt kế toán với dữ liệu thuế kê khai.

Tuy nhiên, nếu thực hiện thuần túy bằng ghi chép thủ công, Thông tư 152 lại đặt ra không ít thách thức: Ghi sổ liên tục theo ngày; Phân loại đúng doanh thu - chi phí - ngành nghề - tỷ lệ thuế; Đối chiếu số liệu khi kê khai thuế; Lưu trữ, tìm kiếm chứng từ khi cần giải trình.

Với phần lớn hộ kinh doanh nhỏ - vốn quen bán hàng, làm dịch vụ, ít tiếp cận kế toán - thì việc “làm đúng” theo Thông tư 152 bằng giấy bút lúng túng, vất vả, than khó bền vững. Khoảng trống này chính là nơi phần mềm kế toán HKDO phát huy vai trò trợ giúp đắc lực.

HKDO: Được “đo ni đóng giày” theo Thông tư 152

Khác với nhiều phần mềm kế toán doanh nghiệp vốn phức tạp và nặng nghiệp vụ, HKDO được thiết kế ngay từ đầu theo triết lý: Hộ kinh doanh làm đúng luật mà không cần biết kế toán. Điều đó cho phép Hộ kinh doanh không phải đọc Thông tư, vẫn làm đúng ngay từ đầu.

1. Tự động xác định hộ thuộc “nhóm nào” theo Thông tư 152

Thông tư 152 chia hộ kinh doanh thành 4 nhóm, mỗi nhóm gắn với các mẫu sổ khác nhau. Trên thực tế, rất nhiều hộ không biết mình thuộc nhóm nào hoặc dễ áp dụng nhầm. Nhưng với HKDO, thì ngay từ bước khởi tạo, phần mềm đã xác định: Thu thập thông tin ngành nghề, doanh thu, phương pháp tính thuế; Tự động xác định nhóm nghĩa vụ thuế; Chỉ mở đúng các sổ kế toán bắt buộc theo quy định.

2. “Dịch” sổ kế toán từ ngôn ngữ chuyên môn sang ngôn ngữ đời thường

Một rào cản lớn của kế toán truyền thống là thuật ngữ: doanh thu tính thuế, chi phí hợp lý, thu nhập chịu thuế, phân bổ, khấu trừ… HKDO giải quyết bằng cách: Biến nghiệp vụ kế toán thành hành động quen thuộc: bán hàng - thu tiền - mua hàng - chi tiền; Mỗi thao tác phát sinh tự động ghi vào sổ tương ứng (S1a, S2a, S2b, S2c…); Người dùng không cần biết tên sổ, nhưng hệ thống vẫn sinh ra đúng biểu mẫu theo Thông tư 152; Kế toán không còn là “việc của kế toán”, mà là dòng chảy tự nhiên của hoạt động kinh doanh.

Đại diện Công ty cổ phần phần mềm Effect giới thiệu ứng dụng HKDO dành cho hộ kinh doanh đáp ứng Thông tư 152.

3. Ghi sổ “một lần”, dùng cho nhiều mục đích

Theo Thông tư 152, sổ kế toán là căn cứ: Tính thuế GTGT; Tính thuế TNCN; Giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra; Quản trị nội bộ hộ kinh doanh.

HKDO cho phép: Ghi một lần - tự động tổng hợp; Số liệu doanh thu, chi phí, dòng tiền đồng bộ giữa sổ và báo cáo; Hạn chế tối đa sai sót do ghi chép lặp lại.

Đây chính là tinh thần “làm ít - dùng nhiều” mà Thông tư 152 hướng tới, nhưng chỉ phần mềm mới hiện thực hóa được trọn vẹn.

4. Lưu trữ điện tử đúng quy định – không lo thất lạc

Thông tư 152 cho phép lưu trữ sổ sách và chứng từ bằng phương tiện điện tử trong tối thiểu 5 năm. Tuy nhiên, lưu trữ thế nào để đúng chuẩn, dễ tra cứu, an toàn khi kiểm tra thuế, thì HKDO đáp ứng đầy đủ: Lưu trữ sổ kế toán theo năm tài chính; Gắn chứng từ với từng nghiệp vụ; Truy xuất nhanh theo ngày, theo loại sổ, theo nghĩa vụ thuế; Hộ kinh doanh không còn nỗi lo “tìm không ra sổ khi cơ quan thuế hỏi”.

Đại diện Cơ quan thuế cơ sở 12 thành phố Hà Nội cùng các chuyên gia thuế và ứng dụng HKDO giải băn khoăn của hộ kinh doanh.

HKDO giúp hộ kinh doanh “đi trước một bước”

Điểm đáng giá nhất của HKDO không chỉ là giúp tuân thủ Thông tư 152, mà còn giúp hộ kinh doanh thay đổi tư duy: Từ đối phó sang chủ động; Từ ước chừng sang số liệu; Từ làm theo cảm tính sang quản trị bằng dữ liệu. "Kế toán không còn là “việc của kế toán”, mà là dòng chảy tự nhiên của hoạt động kinh doanh".

Nhiều hộ kinh doanh khi sử dụng HKDO lần đầu mới nhận ra: Doanh thu thực tế cao hay thấp; Chi phí đang “đội” ở khâu nào; Dòng tiền đang tắc ở đâu. Đó là khi kế toán trở nên dễ tiếp cận, nó không còn là gánh nặng, mà là đòn bẩy phát triển./.