HKDO – “trợ lý kế toán trong điện thoại” đồng hành với hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang tự khai, tự nộp

(TBTCO) - Từ 01/01/2026, thuế khoán khép lại, các hộ kinh doanh - từ quán phở đầu ngõ, tạp hoá nhỏ đến nhà thuốc … bước vào thời kỳ hoàn toàn mới: tự kê khai, tự nộp thuế. Và khi cánh cửa cũ đóng lại, cánh cửa quản trị bằng số liệu mở ra, buộc hộ kinh doanh rời thói quen “ước chừng” để làm quen với minh bạch. Trong bối cảnh ấy, HKDO – “trợ lý kế toán trong điện thoại” của Công ty CP Phần mềm Effect - được giới thiệu như chiếc phao giúp họ chuyển đổi dễ dàng , không còn “choáng” trước quy trình mới.

HKDO “dịch” ngôn ngữ kế toán sang đời thường

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Effect, nhấn mạnh: hơn 20 năm qua Effect chuyên làm phần mềm kế toán cho doanh nghiệp, tuân thủ những hệ thống chuẩn mực phức tạp như Thông tư 200, 133.

Nhưng khi tiếp cận hộ kinh doanh, bức tranh thay đổi hoàn toàn. Họ chỉ cần tuân thủ một “bộ khung” gọn nhẹ hơn: Thông tư 78 (hóa đơn điện tử), Thông tư 88 (sổ sách hộ kinh doanh), Thông tư 40 (kê khai thuế), cùng Nghị định 70 thúc đẩy hóa đơn điện tử toàn diện.

Nếu đem nguyên mô hình kế toán doanh nghiệp – với biểu mẫu dày đặc, máy tính cồng kềnh, quy trình nhiều bước – áp xuống hộ kinh doanh, gần như chắc chắn sẽ…vỡ trận. Lý do rất rõ ràng:

Hộ không thể vừa bán hàng vừa nhập liệu chi tiết như kế toán doanh nghiệp.

Chi phí đầu tư máy tính, phần mềm, thuê kế toán là gánh nặng.

Tâm lý “sợ thuế”, “ngại sổ sách”, “ngại hóa đơn” vẫn phổ biến.

Từ năm 2019, Effect đã chọn một hướng đi khác: xây dựng một giải pháp hoàn toàn mới dành riêng cho hộ kinh doanh. Tư duy cốt lõi: kế toán phải nhẹ như một ứng dụng bán hàng – ai cũng dùng được, không cần biết nghiệp vụ. Đó là bước khởi đầu của HKDO, nay đã được hàng nghìn hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên trên cả nước.

Ông Nguyễn Quốc Toàn: Giải pháp cho hộ kinh doanh phải nằm trong tầm tay, tức là chỉ với chiếc điện thoại là người dùng có thể thao tác được.

Gói gọn kế toán trong một chiếc điện thoại

Bà Vũ Minh Anh, Giám đốc phụ trách HKDO, mô tả triết lý thiết kế phần mềm khẳng định: “Ai cũng có thể tự làm kế toán cho chính mình”. HKDO được xây dựng xoay quanh 3 KHÔNG – 3 DỄ, hướng tới trải nghiệm của một người bán hàng bận rộn, ít thời gian, ngại thủ tục. Tất cả trong một chiếc điện thoại.

Từ “ghi tay” sang “quản trị bằng số

Một điểm mới của HKDO so với các ứng dụng bán hàng thông thường là AI được tích hợp sâu: Gợi ý nhóm doanh thu và chi phí phù hợp; Tự nhắc lịch kê khai – nộp thuế, tránh trễ hạn; Phân tích dữ liệu: mặt hàng nào đang bán tốt, chi phí nào bất thường, dòng tiền có lệch không… Nhờ đó, việc chuyển từ ghi tay sang phần mềm không còn là cú bật quá mạnh; hộ kinh doanh chỉ cần kiểm tra – xác nhận thay vì phải “học lại kế toán”.

Một ví dụ tại tọa đàm khiến nhiều người gật đầu: Anh An, chủ quán ăn nhỏ, mỗi ngày ghi doanh thu kiểu “ước chừng 5–6 triệu”, chi phí thì ghi chép rời rạc. Khi cơ quan thuế hỏi, anh khó chứng minh, đôi khi phải chấp nhận mức khoán cao hơn thực tế. Từ khi dùng HKDO: Mỗi lượt bán được ghi tự động; Nhập hàng – trả chi phí chỉ bằng thao tác chụp hóa đơn; Cuối tháng có ngay: tổng doanh thu, từng nhóm chi phí, lãi – lỗ, dòng tiền.

Khi bước vào cơ chế kê khai, anh không còn sợ. Ngược lại, anh tự tin đối thoại với cơ quan thuế dựa trên số liệu rõ ràng. Sau 6–12 tháng, anh có thể mang lịch sử doanh thu – chi phí này đi vay vốn sửa quán. Thứ anh chưa từng có trước đây: một hồ sơ tài chính thật, đủ tin cậy để ngân hàng xem xét.

Đó chính là năng lực mà HKDO muốn trao lại cho hàng triệu hộ kinh doanh đang chuẩn bị rời “kỷ nguyên thuế khoán”.

Không để hộ kinh doanh “tự bơi”

HKDO không chỉ là phần mềm. Nó là một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện:

7 kênh chăm sóc: điện thoại, Zalo, chat trong app, thư viện video – tài liệu “cầm tay chỉ việc”.

Nhóm hướng dẫn online trên Zalo, giải đáp mọi vướng mắc từ ký số, hóa đơn điện tử đến kê khai thuế.

Đề xuất phối hợp với cơ quan thuế, hội phụ nữ, đoàn thanh niên để tổ chức tập huấn chuyển đổi số và tập huấn kê khai.

Ưu đãi giai đoạn đầu để hộ mạnh dạn trải nghiệm

Quan trọng nhất: dữ liệu thuộc về hộ kinh doanh, được bảo mật tuyệt đối. HKDO chỉ là công cụ giúp họ khai thác dữ liệu một cách an toàn và thông minh.

Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: Bỏ thuế khoán là xu thế tất yếu của nền kinh tế số. Kê khai không phải gánh nặng, nếu được hỗ trợ đúng cách. Và mỗi hộ kinh doanh hoàn toàn có thể chuyên nghiệp hóa quản trị – chỉ từ một chiếc điện thoại.

HKDO không chỉ là một ứng dụng, mà là: Một công cụ đơn giản – rẻ – dễ dung; Một “người bạn hiểu việc” của hộ kinh doanh. Một đồng hành tin cậy trong quá trình chuyển từ cảm tính sang dữ liệu.

Trong hành trình từ “thuế khoán” sang “kê khai bằng số liệu”, câu hỏi không còn là “có phải kê khai không?” mà là: “Kê khai bằng tay, hay kê khai bằng một trợ lý kế toán trong điện thoại?”. Và câu trả lời mà HKDO muốn cùng hộ kinh doanh xây dựng là: Kê khai không còn là nỗi sợ, mà là bước tiến để kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn.