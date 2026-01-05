“Làm đúng - đủ - dễ” khi thực hiện pháp luật thuế năm 2026

HKDO đồng hành cùng Hội Tư vấn thuế Việt Nam tại Ninh Hiệp:

(TBTCO) - Ngày 4/1/2026, tại Tuấn Dung Plaza (Ninh Hiệp, Hà Nội), chương trình “Hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện pháp luật thuế năm 2026” được tổ chức với sự tham gia của Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và đông đảo hộ kinh doanh trên địa bàn.

Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thuế, như bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch VTCA, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế, Bộ Tài chính); bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng VTCA, nguyên Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Hỗ trợ người nộp thuế; ông Hoàng Anh Cường - Phó Trưởng Thuế cơ sở 12 TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế TBT…

Trong khuôn khổ sự kiện, HKDO - giải pháp kế toán di động của Công ty cổ phần Phần mềm Effect - đã tham gia chia sẻ, gợi mở cách tiếp cận mới giúp hộ kinh doanh thực hiện pháp luật thuế theo hướng “đúng - đủ - dễ”, bắt đầu từ thói quen ghi nhận dữ liệu hằng ngày.

Chuyên gia giải đáp vướng mắc của các tiểu thương tại chợ Ninh Hiệp. TP. Hà Nội

“Chuyển đổi thực chất là chuyển đổi thói quen”

Chia sẻ tại chương trình, bà Vũ Minh Anh - Giám đốc giải pháp HKDO - đại diện Công ty cổ phần Phần mềm Effect nhấn mạnh: “Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế không bắt đầu ở khâu kê khai cuối kỳ, mà bắt đầu từ việc ghi nhận phát sinh hằng ngày”.

Theo HKDO, nhiều vướng mắc của hộ kinh doanh hiện nay không nằm ở quy định, mà nằm ở thói quen vận hành: ghi nhớ trong đầu, ghi chép rời rạc, dồn sổ sách vào cuối kỳ, thiếu dữ liệu đối chiếu. Vì vậy, chuyển đổi thực chất chính là chuyển đổi thói quen, từ “làm theo kinh nghiệm” sang “quản lý bằng con số”, từ “ghi nhớ” sang “ghi nhận bằng dữ liệu”.

Khi dữ liệu được ghi nhận ngay lúc phát sinh, hộ kinh doanh không chỉ giảm áp lực cuối kỳ, mà còn tăng tính minh bạch, dễ kiểm tra, đối soát và chủ động hơn khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đưa kế toán và bán hàng lên điện thoại, theo đúng luồng vận hành thực tế

HKDO được giới thiệu là “ứng dụng kế toán trong điện thoại” dành riêng cho hộ kinh doanh, do Công ty cổ phần Phần mềm Effect phát triển và triển khai từ năm 2020. Đây là bộ giải pháp tích hợp kế toán - bán hàng trực tiếp - bán online - gọi xe - đô thị, được thiết kế theo đúng luồng vận hành thực tế của hộ kinh doanh.

Theo đại diện HKDO, hiện đã có hơn 3.000 hộ kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề đang sử dụng ứng dụng này thường xuyên trong hoạt động hằng ngày.

Điểm khác biệt của HKDO nằm ở cách tiếp cận “từ thói quen bán hàng” thay vì “từ nghiệp vụ kế toán”. Ứng dụng được thiết kế đơn giản, dễ dùng, phù hợp cả với người không có nền tảng kế toán: chỉ cần một chiếc điện thoại, 1 phút đăng ký - 9 phút dùng ngay, giao diện trực quan theo hành vi bán hàng quen thuộc, kèm hỗ trợ trực tuyến.

Bà Vũ Minh Anh - Giám đốc HKDO, Công ty cổ phần Phần mềm Effect chia sẻ về ứng dụng kế toán trên điện thoại.

“Bán xong là có dữ liệu vào sổ”

Một nội dung được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là việc giảm ghi chép thủ công và hạn chế nhập liệu nhiều lần. Theo HKDO, khi giao dịch bán hàng được ghi nhận trên hệ thống, dữ liệu sẽ tự động đi vào sổ sách ngay trong luồng vận hành, không cần ghi tay hay nhập lại sau đó.

Cách tiếp cận này được HKDO tóm lược bằng thông điệp dễ nhớ: “Bán hàng xong là có dữ liệu vào sổ”.

Toàn bộ thông tin được quản lý tập trung một chỗ, bao gồm: đơn hàng - thu chi - công nợ - hàng hóa - hóa đơn (khi phát sinh). HKDO cũng hỗ trợ xuất hóa đơn ngay trên thao tác bán hàng, bảo đảm dữ liệu liền mạch và tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Ở góc độ vận hành, HKDO tập trung giải bài toán phổ biến của hộ kinh doanh: kiểm soát hàng hóa và dòng tiền. Hệ thống hỗ trợ theo dõi nhập - xuất - tồn theo từng mặt hàng, giúp hộ nắm được số lượng tồn, giá vốn, doanh thu và hạn chế thất thoát.

Giải pháp cũng phù hợp với cả mô hình bán tại cửa hàng và bán đa kênh, khi dữ liệu hàng hóa và giao dịch được quản lý tập trung, tránh sai số do ghi chép tách rời hoặc nhập liệu nhiều lần.

Hỗ trợ kê khai theo quy trình, giúp người mới “tự làm được”

Một điểm nhấn quan trọng khác là HKDO tổ chức hướng dẫn theo quy trình nghiệp vụ rõ ràng, dễ hiểu cho người mới bắt đầu: ghi nhận doanh thu - ghi nhận chi phí - lưu trữ chứng từ - tổng hợp số liệu - hỗ trợ kê khai theo dữ liệu đã có.

Mục tiêu, theo HKDO, là giúp hộ kinh doanh “tự làm được”, giảm phụ thuộc vào tổng hợp thủ công hay ghi chép rời rạc, đồng thời giảm sai sót do thiếu dữ liệu và thiếu căn cứ đối chiếu.

Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch dữ liệu ngày càng được chú trọng, cách tiếp cận “làm từ gốc” bằng ghi nhận phát sinh hằng ngày được đánh giá là hướng đi bền vững, giúp hộ kinh doanh vừa nâng cao chất lượng quản trị, vừa chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế một cách rõ ràng và dễ duy trì.