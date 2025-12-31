Ngành Thuế tiếp tục đổi mới, đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh

(TBTCO) - Sau khi bỏ thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai, cơ quan thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Ngành Thuế quyết tâm không để hộ kinh doanh nào "bị bỏ lại phía sau".

Cơ bản hộ kinh doanh kê khai thuận lợi

Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” đã chính thức khép lại. Chiến dịch được ngành Thuế triển khai với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ” nhằm tuyên truyền về sự nhất quán của chủ trương chính sách; “cầm tay chỉ việc” để hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng; tuyên truyền, vận động để “hộ tin, hộ hiểu, hộ chuyển đổi”.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tổ chức trực đường dây nóng 24/7 để giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ miễn phí hoặc giảm giá các sản phẩm phần mềm để hỗ trợ hộ kinh doanh. Cục Thuế gửi Thư ngỏ tới các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, công ty kế toán, kiểm toán kêu gọi tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Xóa thuế khoán, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế từ năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Chị Duyên - chủ hộ kinh doanh Hồng Duyên tại chợ Ba Hàng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho hay, được sự hỗ trợ của cán bộ thuế, hộ kinh doanh đã chính thức chuyển sang phương pháp kê khai, nộp thuế. Chị chia sẻ, khi bắt đầu thực hiện phương thức mới, chị cũng có chút bỡ ngỡ vì phải làm quen với phần mềm và cách thức kê khai, nhưng khi được cán bộ thuế hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, cơ bản việc kê khai, nộp thuế khá thuận lợi.

Chia sẻ về hành trình thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Trưởng Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên - ông Dương Đăng Khoa nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, ngay trong ngày đầu tiêna nhận được văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương tổ chức họp lãnh đạo chủ chốt để thống nhất chương trình và kế hoạch triển khai, thành lập Tổ công tác gồm 25 công chức, chiếm tới 71,4% tổng số công chức toàn đơn vị.

Trong những ngày đầu ra quân, Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND các xã, các đơn vị chức năng tổ chức đợt truyền thông quy mô lớn, rộng khắp, chưa từng có bằng nhiều phương thức, từ truyền thống đến hiện đại, trong suốt thời gian cao điểm. Đơn vị đã phối hợp với UBND các xã tổ chức 33 hội nghị trực tiếp để tuyên truyền, khảo sát và ký cam kết, hướng dẫn kê khai, cài đặt, sử dụng eTax Mobile cho 2.246 hộ kinh doanh theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Đối với các trường hợp không đến tham dự hội nghị, công chức thuế trực tiếp đến từng hộ, trong đó có nhiều hộ ở các thôn bản xa, với phương châm “đi từng bản, gõ từng hộ” để hỗ trợ.

Trưởng Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, bên cạnh những khó khăn vốn có đối với địa bàn vùng xâu, vùng xa, trong những ngày cao điểm nhất của chiến dịch, đơn vị còn gặp thêm nhiều khó khăn, thách thức khác, như triển khai đúng vào thời điểm mưa rét kéo dài, dịch cúm A bùng phát trên địa bàn, gần 1/3 quân số trong đơn vị bị lây bệnh, có nhiều người bị sốt cao, phải tranh thủ đi truyền dịch vào giờ nghỉ để nhanh chóng khỏi bệnh, trở lại thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần triển khai quyết liệt, đến ngày 28/11/2025, Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành 100% chỉ tiêu được Thuế tỉnh Thái Nguyên giao. Ông Dương Đăng Khoa cho rằng, đó là phần thưởng quý giá nhất mà cán bộ, công chức Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên đạt được trong hành trình cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

“Mặc dù chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh đã kết thúc, song với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chủ động, bám sát từng địa bàn, hộ kinh doanh, đồng hành để đảm bảo 100% hộ kinh doanh trên địa bàn chuyển đổi thành công sang phương pháp kê khai” - Trưởng Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, qua chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai kể từ ngày 1/1/2026.

“Để triển khai có hiệu quả chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Các giải pháp của ngành Thuế phải đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, công bằng và không tăng chi phí đối với người nộp thuế”. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế

Điểm nổi bật của chiến dịch là sau khi triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền về những điểm mới và ích lợi của việc chuyển đổi, tại các địa phương, có khá nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chủ động đăng ký chuyển đổi trước thời hạn 1/1/2026; một bộ phận hộ kinh doanh đã đăng ký chuyển thành doanh nghiệp nhỏ. Cụ thể, có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1/1/2026, hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Ông Mai Sơn đánh giá, qua kết quả triển khai, có thể khẳng định, chiến dịch 60 ngày cao điểm đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, song trong quá trình triển khai chiến dịch, vẫn còn một bộ phận hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn lo lắng về việc sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, xử lý hàng tồn kho, bị truy thu, xử phạt, sử dụng công nghệ đối với hộ kinh doanh lớn tuổi… Theo đó, Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị công chức thuế cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa và có trách nhiệm hơn nữa; đổi mới hơn về phương thức tuyên truyền và hỗ trợ để hộ kinh doanh không còn lo lắng, thực hiện khai đúng, khai đủ…

“Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới công tác quản lý, hiện đại hóa năng lực quản lý, nâng cao chất lượng cán bộ…, cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế hỗ trợ sát thực tế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để công tác chuyển đổi sang phương pháp kê khai của hộ kinh doanh diễn ra thực chất, hiệu quả” - ông Mai Sơn chỉ đạo.