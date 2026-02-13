(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn rà soát, xử lý dứt điểm các tờ khai nhập khẩu cá tầm chưa được thông quan, đồng thời nhấn mạnh việc xử phạt nghiêm hành vi tiêu thụ hàng hóa khi chưa hoàn tất thủ tục hải quan, hạn chế rủi ro thất thu...

Cụ thể, theo công văn 11775/CHQ-GSQL (ngày 12/2/2026, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực VI và Chi cục Hải quan khu vực VII khẩn trương rà soát toàn bộ các tờ khai nhập khẩu cá tầm chưa được thông quan, xử lý dứt điểm tồn đọng, đồng thời thực hiện quản lý việc lưu mẫu cá tầm tại cơ quan hải quan theo đúng quy định.

Cá tầm có xuất xứ Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: TL

Điểm nhấn đáng chú ý của công văn là yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản nhưng đã tiêu thụ trước khi hoàn tất thủ tục thông quan. Cục Hải quan nêu rõ, các hành vi này phải được xem xét xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 01/03/2026.

Theo cơ quan hải quan, việc chấn chỉnh hoạt động nhập khẩu cá tầm không chỉ nhằm tháo gỡ tồn đọng hồ sơ mà còn mang ý nghĩa cảnh báo rõ ràng đối với doanh nghiệp về trách nhiệm tuân thủ quy trình hải quan. Trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa đầu năm gia tăng, nếu không kiểm soát chặt, nguy cơ phát sinh vi phạm, thất thu ngân sách và mất an toàn quản lý là hiện hữu.

Từ yêu cầu này, Cục Hải quan cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các đơn vị trong việc rà soát quy trình, kịp thời phát hiện các trường hợp lợi dụng cơ chế đưa hàng về bảo quản để tiêu thụ trái phép. Đồng thời, các Chi cục phải chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, phối hợp xử lý vướng mắc phát sinh, bảo đảm vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

Để tránh vi phạm, doanh nghiệp tuyệt đối không tiêu thụ hàng hóa khi chưa hoàn thành thủ tục thông quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai báo, kiểm tra, giám sát đối với hàng đưa về bảo quản; chủ động làm việc với cơ quan hải quan khi có phát sinh để tránh bị xử phạt.