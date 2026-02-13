Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa tháng 1 tăng hơn 79% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh tháng 1/2026 được 1.059,6 tỷ đồng, bằng 15,4% dự toán, tăng 79,1% so với cùng kỳ năm 2025.

11/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán

Đánh giá kết quả thu nội địa tháng 1, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, có 11/17 khoản thu đạt tiến độ, đạt trên 8,8% dự toán được giao: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương quản lý đạt 9,8%; thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý đạt 17%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 18,4%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt 20,7%; thuế bảo vệ môi trường đạt 8,9%; thu từ lệ phí trước bạ đạt 14%; thu tiền sử dụng đất đạt 14,7%...

Để có được kết quả trên, trong tháng 1, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã triển khai quyết liệt và đồng bộ những giải pháp ngay từ những ngày đầu năm. Cụ thể, đã ban hành 5.410 thông báo nợ; thực hiện cưỡng chế 691 quyết định, trong đó quyết định cưỡng chế tài khoản 620 quyết định, cưỡng chế bằng hóa đơn 71 quyết định; công khai thông tin 593 trường hợp có số thuế nợ lớn, trây ỳ không nộp ngân sách nhà nước (NSNN); tạm hoãn xuất cảnh 1 thông báo, số tiền thuế nợ tại thời điểm ra thông báo 1,2 tỷ đồng.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế đảm bảo thuận lợi và chính xác; đôn đốc nhắc nộp hồ sơ khai thuế tháng theo quy định. Công tác theo dõi, rà soát nghĩa vụ kê khai thuế được thực hiện sát sao, tỷ lệ tờ khai đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải nộp trong tháng đạt tỷ lệ 98,8%.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang, công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp. Kết quả thực hiện trong tháng 20 cuộc, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó tăng thu 979,6 triệu đồng; số thuế không được hoàn gần 1,4 tỷ đồng.

Theo ông Hùng, kể từ ngày 1/1/2026, chính thức xóa bỏ thuế khoán, đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi mô hình quản lý. Đây là giai đoạn mang tính bước ngoặt, chuyển từ phương thức nộp thuế ấn định sang phương pháp kê khai và nộp thuế dựa trên hóa đơn, sổ sách kế toán.

Công tác quản lý thu các khoản thu về đất luôn được chú trọng, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các nhà đầu tư thường xuyên nắm bắt tiến độ các dự án khu đô thị trên địa bàn để làm cơ sở tham mưu đẩy nhanh tiến độ các khu đô thị. Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh rà soát xây dụng kế hoạch đấu giá tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đôn đốc thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với Dự án Khu đô thị An Tường Riverside và Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô theo thông báo vào ngày 31/12/2025.

Phấn đấu thu ngân sách tháng 2 đạt 785 tỷ đồng

Lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị phấn đấu thu NSNN trên địa bàn tỉnh tháng 2 đạt 785 tỷ đồng. Theo đó, thực hiện hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính thuế; giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính, đặc biệt là giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình khai, nộp thuế trên cổng dịch vụ công.

Tăng cường hướng dẫn cho các cá nhân thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định; tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ đăng ký thuế, miễn giảm thuế theo đúng quy định.

Cùng với đó, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ hộ kinh doanh để làm căn cứ quản lý thuế, quản lý rủi ro đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile; đôn đốc các thuế cơ sở tăng cường hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường giải quyết các vướng mắc chính sách miễn tiền thuê đất trong luân chuyển hồ sơ để có giải pháp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thông báo và đôn đốc kịp thời tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh phải nộp vào NSNN.

Đồng thời, thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ phân tích, quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế. Thực hiện phân tích rủi ro trên ứng dụng đưa ra danh sách người nộp thuế có mức độ rủi ro phục vụ công tác quản lý, xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2026…