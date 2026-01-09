Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa năm 2025 vượt dự toán

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2025 được 6.065,5 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán pháp lệnh, đạt 71,2% dự toán UBND tỉnh, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Ngày 9/1, Thuế tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, có 12/17 khoản thu hoàn thành, vượt 100% dự toán pháp lệnh: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 130,1%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 139,8%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 121,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 142,9%; thu lệ phí trước bạ đạt 171,9%; thu phí, lệ phí đạt 116,5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100,6% dự toán…

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đánh giá kết quả thu nội địa, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, công tác tuyên truyền năm 2025 được đổi mới về nội dung và hình thức, hướng đến sự đa dạng, linh hoạt và gần gũi hơn với người nộp thuế. Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương, đăng tải hơn 100 tin, bài, video, phóng sự, tập trung vào việc phổ biến các chính sách thuế mới, cải cách thủ tục hành chính, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế được chú trọng đổi mới và triển khai đồng bộ trên cả ba phương diện: đa dạng hóa - hiện đại hóa - chuyên sâu hóa hình thức và nội dung hỗ trợ, lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ.

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, trong năm Thuế tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 23 hồ sơ, với tổng số tiền hoàn 172,3 tỷ đồng, đạt 100% tiến độ, đúng quy trình, không để tồn đọng hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ hoàn thuế được xử lý điện tử, thực hiện theo cơ chế quản lý rủi ro, đảm bảo nhanh gọn nhưng chặt chẽ, đúng pháp luật.

Theo ông Hùng, công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và chống thất thu ngân sách được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu, khoáng sản, vận tải, nhà hàng, khách sạn. Các phòng, thuế cơ sở tăng cường phối hợp với chính quyền xã, phường, thị trấn để nắm bắt thông tin, xác minh hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Đáng chú ý, cơ quan thuế các cấp đồng loạt triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Theo đó, tập trung tuyên truyền, hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm bắt đầy đủ thông tin; trực đường dây nóng 24/7 để giải đáp vướng mắc… Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để 100% hộ, cá nhân kinh doanh hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai kể từ 1/1/2026.

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026

Để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2026 được giao, Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ người nộp thuế, giúp người nộp thuế tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, các ứng dụng số, nền tảng số… Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung với các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Hỗ trợ thực chất, hiệu quả cho người nộp thuế; kịp thời tác hỗ trợ, triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn của Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và ổn định tăng trưởng kinh tế.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang tham dự hội nghị tổng kết.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham những, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý điều hành thu NSNN…

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Thuế tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao là 6.892 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Thuế tỉnh Tuyên Quang đạt được trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao 2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang cần bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND tỉnh; chủ động tham mưu các giải pháp điều hành thu ngân sách linh hoạt, hiệu quả. Tập trung khai thác triệt để các nguồn thu còn tiềm năng; quản lý chặt chẽ thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh; chống thất thu trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, thương mại điện tử, dịch vụ số, xây dựng cơ bản và kinh doanh bất động sản.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác thuế, mở rộng cung cấp dịch vụ thuế điện tử; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Tăng cường ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử phục vụ công tác quản lý thuế, hướng tới mô hình “Ngành Thuế số - phục vụ người dân và doanh nghiệp”.../.