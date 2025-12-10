Tuyên Quang: Thu nội địa 11 tháng đạt hơn 94% dự toán

(TBTCO) - Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, tổng thu nội địa 11 tháng năm 2025 trên địa bàn tỉnh được 5.505,6 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán pháp lệnh, đạt 64,6% dự toán UBND tỉnh giao, giảm 3,8% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, có 11/17 khoản thu có tiến độ thu tích cực, đạt trên 95% dự toán UBND tỉnh giao như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do Trung ương quản lý đạt 116%; thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý đạt 118,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 101,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 127,7%; lệ phí trước bạ đạt 150%; Phí và lệ phí đạt 97%; tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 120... Còn 6 khoản thu tiến độ còn chậm đạt dưới 95% dự toán UBND tỉnh giao.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân tiến độ thu đạt thấp do thực hiện các chính sách năm 2025 giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất là 1.232,7 tỷ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng cao (3.968 tỷ đồng/8.518 tỷ đồng, tương đương 46,6% tổng dự toán) nhưng kết quả thực hiện đạt thấp do chưa tạo được nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu đô thị, đấu giá đất và tài sản trên đất.

Trong những tháng cuối năm 2025, toàn đơn vị đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong tháng 11/2025, đã ban hành 5.559 thông báo nợ thuế; thực hiện cưỡng chế nợ thuế với 685 quyết định, trong đó quyết định cưỡng chế tài khoản 643 quyết định, cưỡng chế bằng hóa đơn 42 quyết định; công khai thông tin 383 trường hợp có số thuế nợ lớn, trây ỳ không nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Đồng thời, cơ quan thuế đã tổ chức tuyên truyền đến người nộp thuế trên địa bàn để “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” với nhiều hội nghị được Thuế cơ sở tổ chức.

Triển khai Hội nghị đối thoại năm 2025 và tuyên dương khen thưởng người nộp thuế năm 2024 vào ngày 27/11/2025 với sự tham dự gần 150 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn và thực hiện tuyên dương khen thưởng 47 doanh nghiệp, hợp tác xã chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2024.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn thuế theo hình thức điện tử đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Lũy kế đến 30/11/2025 đã hoàn 25 hồ sơ, số tiền đã hoàn là 163,4 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2025, ông Hùng cho biết, trong tháng cuối năm, Thuế tỉnh Tuyên Quang tăng tốc, quyết liệt thực hiện các giải pháp thu NSNN, đôn đốc nộp kịp thời, đầy đủ các khoản nộp phát sinh, các khoản hết thời gian gia hạn.

Tập trung tuyên tuyền các nội dung của Đề án 3389, các chính sách, thủ tục, hướng dẫn người nộp thuế chuyển đổi từ hộ khoán sang kê khai, tuyên truyền những điểm mới sau khi Luật Quản lý thuế sửa đổi, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và các nghị định hướng dẫn được ban hành.

Cùng với đó, triển khai các cuộc kiểm tra theo kế hoạch và các cuộc phát sinh; tổ chức thực hiện công tác chống thất thu, thực hiện các kết luận, kiến nghị về thuế của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Thanh tra, cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền khác; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế, đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí./.