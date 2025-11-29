Thuế tỉnh Tuyên Quang đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

(TBTCO) - Thuế tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2025 và tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế năm 2024, với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang Vũ Hồng Diệp cho biết, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Cục Thuế; sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là sự cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khá tích cực.

Tính đến ngày 25/11/2025, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị quản lý đạt 5.430 tỷ đồng, đạt 92,8% dự toán pháp lệnh. Công tác thu NSNN được thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang.

Công ty TNHH MTV Cơ khí Chính xác 29 và Chi nhánh Tuyên Quang - Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Thọ được tặng Bằng khen của Bộ Tài chính.

6 doanh nghiệp được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Kiên báo cáo công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo đó, công tác hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế được giải quyết nhanh chóng và kịp thời, đặc biệt là các nội dung về áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

Với tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành tốt chính sách thuế và nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và đóng góp ổn định cho ngân sách tỉnh. Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu đã khẳng định vai trò dẫn dắt việc chấp hành pháp luật thuế, đóng góp lớn cho NSNN và luôn đồng hành cùng tỉnh Tuyên Quang trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã được tặng Giấy khen của Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực VII (nay là Thuế tỉnh Tuyên Quang).

Cũng tại chương trình, đại diện Thuế tỉnh Tuyên Quang đã phổ biến một số chính sách thuế mới có hiệu lực trong năm 2025. Đồng thời, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, qua đó, đã tiếp nhận 10 ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã về vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách, thủ tục hành chính thuế. Lãnh đạo Thuế tỉnh và các phòng chuyên môn giải đáp, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ tại hội nghị.

Để ghi nhận, tôn vinh thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế của các doanh nghiệp, hợp tác xã, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực VII (nay là Thuế tỉnh Tuyên Quang) đã xét chọn doanh nghiệp, hợp tác xã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế để khen thưởng.

Đại diện các phòng chuyên môn thuộc Thuế tỉnh Tuyên Quang và doanh nghiệp đối thoại tại hội nghị.

Trong đó, có 2 doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 6 doanh nghiệp được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế và 41 doanh nghiệp, hợp tác xã được tặng Giấy khen của Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực VII.