(TBTCO) - Hai tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực I duy trì nhịp độ thông quan lớn với gần 270.000 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,2 tỷ USD, thu ngân sách 6.523 tỷ đồng. Cùng với tăng thu ngân sách, đơn vị cũng phát hiện nhiều vụ vi phạm, thu giữ hơn 25 kg ma túy qua địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, Chi cục Hải quan khu vực I cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng số thu ngân sách nhà nước của toàn đơn vị đạt 6.523 tỷ đồng, bằng 116,8% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 15,2% dự toán được giao. Riêng địa bàn Hà Nội thu ngân sách đạt 5.581 tỷ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ và cũng đạt 15,2% dự toán năm.

Cán bộ Hải quan khu vực I thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: AH

Hoạt động thông quan hàng hóa và xuất nhập cảnh qua địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong kỳ, các đơn vị đã làm thủ tục cho 7.323 chuyến bay hành khách, đạt 97,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số hành khách xuất nhập cảnh đạt 1.484.285 lượt, tăng 112,6%.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, toàn đơn vị tiếp nhận và xử lý 269.677 tờ khai hải quan, tăng 132,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tờ khai nhập khẩu đạt 159.846 tờ, tăng 134,9%, còn tờ khai xuất khẩu đạt 109.831 tờ, tăng 128,6%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt khoảng 15,2 tỷ USD, tăng 146,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,009 tỷ USD, tăng 151,6%, còn kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 7,2 tỷ USD, tăng 141,4%.

Đồng thời với tạo thuận lợi thương mại, công tác phòng, chống buôn lậu và tội phạm ma túy tiếp tục được tăng cường. Trong 2 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Hải quan khu vực I đã phát hiện, xử lý 2 vụ vi phạm về buôn lậu, liên quan đến các mặt hàng cá cảnh và vàng.

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, lực lượng hải quan phát hiện 4 vụ, thu giữ 25,22 kg ma túy các loại, phối hợp bắt giữ 5 đối tượng. Các vụ việc đã được chuyển cơ quan công an khởi tố 4 vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.