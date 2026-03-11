(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai công khai đường dây nóng của Thuế cơ sở để tiếp nhận kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính thuế; các hành vi tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức thuế.

Thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo công khai đường dây nóng của các Thuế cơ sở trực thuộc để các tổ chức, cá nhân thuận tiện liên hệ khi cần thiết.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, việc công khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế; đồng thời tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức ngành thuế.

Thông qua đường dây nóng, cơ quan thuế tiếp nhận kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế liên quan đến 2 nội dung gồm quy trình, thủ tục hành chính thuế; các phản ánh về hành vi tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức thuế (nếu có).

Thuế tỉnh Gia Lai công khai đường dây nóng của 11 Thuế cơ sở trực thuộc. Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai.

Theo đó, cơ quan thuế tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, buổi sáng từ 7h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Thông qua kênh thông tin này, cơ quan thuế sẽ kịp thời nắm bắt, xử lý và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; đồng thời góp phần xây dựng môi trường quản lý thuế minh bạch, hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Gia Lai mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc xây dựng ngành Thuế chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới và phục vụ.

Theo ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai, trong năm 2026, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp gồm tăng cường chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước, nỗ lực hoàn thành vượt mức dự toán tổng thu nội địa năm 2026 được Chính phủ, HĐND tỉnh Gia Lai giao là 27.082 tỷ đồng; đạt chỉ tiêu UBND tỉnh Gia Lai giao phấn đấu là 31.477,6 tỷ đồng.

Trong đó, Thuế tỉnh Gia Lai tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tăng cường công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra chống thất thu thuế và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế trong cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đôn đốc thu nợ thuế; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người nộp thuế.

Một trong những giải pháp được Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai yêu cầu là cải thiện hơn nữa uy tín, hình ảnh của cơ quan thuế, công chức thuế thông qua công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính.

Đồng thời, Thuế tỉnh Gia Lai tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực; củng cố giá trị “minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính” của ngành thuế.