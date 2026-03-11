Hơn 198 nghìn tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 2

(TBTCO) - Theo số liệu vừa công bố từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), thị trường chứng khoán trong tháng hai năm 2026 có thêm hơn 198.000 tài khoản giao dịch mới, nâng tổng số tài khoản lũy kế lên mốc 12,3 triệu tài khoản.

Trong số này có 12.244.885 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước và 19.389 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước. Số tài khoản trong nước mở mới tháng hai thấp hơn con số 200.000 tài khoản được duy trì trong 7 tháng thước đó. Số lượng tài khoản mở mới có dấu hiệu ảm đạm hơn trong tháng 2 vừa qua do số lượng ngày ít hơn, cộng thêm trùng dịp nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Bên cạnh đó, điểm tích cực là số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 205 tài khoản trong tháng 2. Cá nhân tăng 199 tài khoản trong khi tổ chức tăng 6 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 50.737 tài khoản.

VN-Index kết thúc tháng 2/2026 tại 1.880,33 điểm, tăng 51,29 điểm tương ứng tăng 2,80% qua đó kéo dài chuỗi tăng lên tháng thứ tư liên tiếp kể từ tháng 11/2025, nhưng thanh khoản giảm trở lại do hiệu ứng thận trọng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 25.826 tỷ đồng/phiên, giảm -18,06% so với tháng 1/2026 và thấp hơn -13,79% so với trung bình 5 tháng gần nhất.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 31.769 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 28.453 tỷ đồng, giảm -18,63% so với tháng trước và thấp hơn -2,83% so với trung bình 5 tháng. Nhìn chung, tháng 2/2026 ghi nhận sự cải thiện về điểm số nhưng thiếu sự đồng thuận rõ rệt từ thanh khoản, hàm ý xu hướng tăng vẫn cần thêm xác nhận từ dòng tiền để củng cố tính bền vững. Nhà đầu tư cá nhân mua ròng ít lại giá trị ròng 1443.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 324.1 tỷ đồng qua khớp lệnh./.