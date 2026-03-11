Chứng khoán ngày 11/3: VN-Index bật tăng mạnh nhưng dòng tiền còn thận trọng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (11/3) ghi nhận phiên hồi phục mạnh thứ hai liên tiếp sau nhịp giảm sâu đầu tuần. Dòng tiền quay trở lại giúp nhiều nhóm cổ phiếu tăng giá đồng loạt, đưa chỉ số chính tăng hơn 50 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa cải thiện rõ rệt cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.

VN-Index tăng hơn 50 điểm

Thị trường tiếp tục phục hồi sau phiên giao dịch giảm sốc. VN-Index giảm nhẹ đầu phiên và tăng điểm hướng đến vùng giá cao của ngày 9/3/2026 với thanh khoản giảm trong phiên sáng, phần lớn do lực cung giá thấp đã giảm và các nhóm mã luân phiên phục hồi. Thị trường tiếp tục tăng điểm tốt trong phiên chiều, thanh khoản cải thiện hơn. Kết phiên VN-Index tăng 51,61 điểm (+3,08%) lên mức 1.728,34 điểm, hướng đến vùng giá trước giảm mạnh.

Nhiều cổ phiếu đóng cửa tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 11/3

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 11/3 có: MWG (+6,79), MSN (+6,88), HPG (+1,11), SSI (+2,02), BSR (+6,95).…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: DCM (-1,13), BID (-0,24), NAF (-0,35), BRC (-0,81), BWE (-0,69).

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 291 mã tăng giá, 35 mã giữ giá tham chiếu và 57 mã giảm giá.

VN-Index nhanh chóng lấy lại sự khởi sắc với 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thép, ngân hàng và bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và cảng biển là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 52,98 điểm, lên mức 1.889,94 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 28 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 1 mã giảm giá.

Phiên giao dịch tăng điểm đồng loạt của thị trường khi có tới 20/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp và dầu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón là nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong hôm nay.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +6,95 điểm lên mức 247,02 điểm; UPCoM-Index tăng +1,84 điểm lên mức 124,09 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 1,081 tỷ đồng. MWG 596 tỷ đồng, ACB 117 tỷ đồng và HPG 113 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, STB -143 tỷ đồng, SSI -138 tỷ đồng, BID -102 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 76 tỷ đồng

Tâm lý của giới đầu tư vẫn còn thận trọng

Trái ngược với ngày hôm qua khi lực bán xuất hiện khiến VN-Index hình thành “râu nến”, phiên chiều hôm nay chứng kiến nỗ lực giữ giá thành công của phe mua khi chỉ số ngập tràn trong sắc xanh và giá đóng cửa xấp xỉ mức cao nhất phiên. Dòng tiền cho thấy yếu tố lan tỏa mạnh mẽ khi phần lớn các nhóm ngành ghi nhận biên độ tăng tích cực và đều xuất hiện những cái tên nổi bật, kết phiên tăng kịch trần nằm ngoài dự đoán của phần lớn nhà đầu tư. Sắc tím được ghi nhận sớm từ nhóm xây dựng, hạ tầng (VCG, GEX…), bán lẻ (MSN, MWG, DGW) và ngay cả những cổ phiếu ngành dầu khí tưởng chừng như sẽ phải “dừng chân” một thời gian, nay lại cho thấy sức bật mạnh mẽ với nhịp kéo vào thời điểm cuối phiên của BSR và GAS. Ở chiều ngược lại, số mã giảm điểm tương đối ít và biên độ giảm không đáng kể do đó, chỉ số chung gần như không gặp trở ngại nào trên quá trình phục hồi sau nhịp rơi tự do vào hôm thứ hai.

VN-Index có phiên hồi phục tăng điểm ấn tượng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, dầu khí có trạng thái hứng khởi nhất. BSR chuyển từ giảm thành tăng trần lên 36.150 đồng và dư mua hơn 1,3 triệu cổ phiếu vào cuối phiên. Các mã trụ của ngành này như GAS, PLX, OIL, POW, PVD đều tích lũy ít nhất 2% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, biên độ tăng phổ biến từ 2-4%. EIB và VIB chia nhau vị trí dẫn đầu khi đều có thời điểm tăng trần, sau đó thu hẹp còn 6,7% và 6%. BID là đại diện duy nhất của nhóm này lội ngược dòng thị trường, đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm chứng khoán cũng hút mạnh dòng tiền bắt đáy. VIX và ORS chạm trần, còn các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, HCM, VCI cùng tăng hơn 2%. Ngược lại, APG giảm hết biên độ và dư bán giá sàn gần 13 triệu cổ phiếu khi doanh nghiệp này thông báo phát sinh nhu cầu tái cấu trúc nên phải gia hạn thời điểm tổ chức phiên họp cổ đông thường niên.

VN-Index có phiên hồi phục tăng điểm ấn tượng thứ 2 liên tiếp. Các nhóm cổ phiếu đồng loạt bứt phá giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Điểm trừ đáng chú ý là thanh khoản sụt giảm đáng kể so với phiên hôm trước và khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-6%) so với mức bình quân 20 phiên (phiên đầu tiên có khối lượng thấp hơn mức bình quân trong 9 phiên gần nhất). Phiên tăng hôm nay khá mạnh về biên độ, nhưng khối lượng khớp lệnh chưa tương xứng cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn còn thận trọng. VN-Index xuất hiện 2 phiên hồi phục tương đối mạnh, nhưng tín hiệu đảo chiều theo quan điểm của các chuyên gia vẫn chưa được xác nhận khi thanh khoản chưa bùng nổ trở lại. Nhịp hồi phục có quán tính kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự (1.757-1.767) điểm và khả năng cao sẽ có nhịp rung lắc mạnh tại vùng này. Vì vậy nhà đầu tư cần tiếp tục giữ nguyên quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới, và tránh việc mua đuổi trong phiên tiếp theo khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự trên./.