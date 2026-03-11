Lạng Sơn: Thu nội địa 2 tháng đạt hơn 29% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn, thu nội địa 2 tháng đầu năm do đơn vị thực hiện đạt 1.101 tỷ đồng, bằng 29,16% dự toán, tăng 178% so với cùng kỳ.

Đánh giá kết quả thu nội địa 2 tháng, Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Điều cho biết, trong 15 khoản thu có 10 khoản đạt và vượt tiến độ. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất được hơn 358 tỷ đồng, đạt 29% dự toán.

Công chức Thuế tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người nộp thuế.

Thu tiền sử dụng đất được 302 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ, trong đó riêng Dự án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I đã nộp trên 153 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu trong tháng 3, Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ...