Thuế tỉnh Lạng Sơn thu nội địa tháng 1 đạt hơn 19% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn, thu nội địa tháng 1/2026 trên địa bàn tỉnh được hơn 747 tỷ đồng, đạt 19,8% dự toán trung ương, đạt 19,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh được trung ương giao là 3.774 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 3.874 tỷ đồng. Dự toán giao cao hơn nhiều so với năm 2025 được trung ương giao 2.650 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026, cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu.

Ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, không đợi đến năm 2026 mà ngay từ cuối năm 2025, Thuế tỉnh đã tổ chức các cuộc họp, kiểm tra trực tiếp tại các thuế cơ sở để phân tích, đánh giá kết quả thu năm 2025, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai công tác thu ngân sách năm 2026.

Lãnh đạo Cục Thuế trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026, Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, thuế cơ sở trực thuộc nhanh chóng bắt tay xây dựng kế hoạch, phương án thu cụ thể; triển khai các biện pháp quản lý thuế phù hợp điều kiện thực tiễn, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng điện tử hoá trong quản lý thuế; tăng cường rà soát, khai thác các nguồn thu có dư địa lớn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất…

Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt được cơ quan thuế triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào kết quả thu nội địa chung trên địa bàn tỉnh. Trong đó, một số khoản thu đạt cao so với dự toán như: khu vực ngoài quốc doanh đạt 28%; thu tiền sử dụng đất đạt 26%; lệ phí trước bạ đạt 18,6%...