Thuế tỉnh Lạng Sơn thu nội địa năm 2025 vượt cao so với dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn, kết quả thu nội địa năm 2025 trên địa bàn tỉnh được 4.150 tỷ đồng, đạt 156,6% dự toán trung ương giao, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Chiều 13/1, Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025, tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2026.

13/15 khoản thu đạt và vượt dự toán giao

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng cường công tác chống thất thu. Qua đó góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Thuế tỉnh.

Năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn được trên 18.813 tỷ đồng, tăng gần 86% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa được trên 4.150 tỷ đồng, đạt 113,3% dự toán HĐND tỉnh giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 13.948 tỷ đồng, đạt trên 216% dự toán HĐND tỉnh giao; thu từ các khoản huy động đóng góp gần 715 tỷ đồng…

Đối với Thuế tỉnh Lạng Sơn, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh giao, năm 2025, cơ quan thuế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu nội địa. Trong đó, ngành Thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, rà soát, khai thác, tổ chức quản lý tốt các nguồn thu; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đơn giản hoá thủ tục hành chính; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo thời hạn, chất lượng; tiếp tục quyết liệt thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai của người nộp thuế, xử lý hồ sơ hoàn thuế kịp thời, đúng quy định…

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả năm 2025, Thuế tỉnh Lạng Sơn hoàn thành thu nội địa 4.150 tỷ đồng, đạt 156,6% dự toán trung ương giao, bằng 135% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 13/15 khoản thu đạt và vượt dự toán giao; 2 khoản thu không hoàn thành dự toán (khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, thuế bảo vệ môi trường); có 6/6 cơ quan thuế thu đạt và vượt dự toán giao.

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu nội địa năm 2026

Năm 2026, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt và vượt dự toán thu được giao. Bên cạnh sự chủ động của các cơ quan thường trực thu ngân sách, các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế; rà soát, hoàn thiện thủ tục, đấu giá các khu đất; đẩy mạnh công tác chống thất thu; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu…

Theo đó, Thuế tỉnh Lạng Sơn cũng đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp lớn gồm: nhóm giải pháp thu; nhóm giải pháp khai thác tăng thu các nguồn thu tiềm năng; nhóm giải pháp quản lý nội ngành, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ công tác thuế năm 2026 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn biểu dương, ghi nhận những kết quả Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh, Thuế tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Lãnh đạo Cục Thuế trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch Đoàn Thanh Sơn yêu cầu, trong năm 2026, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác thu ngân sách. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm đối với từng đơn vị thành viên để thực hiện tốt công tác thu ngân sách.

Thuế tỉnh Lạng Sơn cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành, các xã, phường trong công tác thu ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và tiếp tục hiện đại hóa ngành thuế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Thuế tỉnh cùng các sở, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2026 được giao. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.