Thuế tỉnh Lạng Sơn tập huấn, đánh giá triển khai kế hoạch chuyển đổi sang kê khai thuế với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Mới đây, Thuế tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức buổi tập huấn kết hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Chương trình được thực hiện trực tuyến tại điểm cầu cơ quan Thuế tỉnh Lạng Sơn và kết nối trực tuyến đến 5 điểm cầu Thuế cơ sở, bảo đảm thông tin và chỉ đạo được truyền đạt đầy đủ, thống nhất trong toàn ngành.

Buổi họp do ông Bùi Minh Bằng - Phó Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn chủ trì, cùng sự tham dự của lãnh đạo các phòng chuyên môn, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ triển khai Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Tại các điểm cầu Thuế cơ sở, lãnh đạo và công chức các Thuế cơ sở cũng tham gia đông đủ, thể hiện quyết tâm cao trong việc hoàn thành mục tiêu chuyển đổi mô hình quản lý thuế theo chỉ đạo của Cục Thuế và Bộ Tài chính.

Quang cảnh điểm cầu Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Điểm nổi bật của buổi tập huấn là sự tham gia và phối hợp của các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ thông tin gồm Viễn Thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, Công ty MISA và Công ty Softdreams. Các đơn vị đã giới thiệu các phần mềm, giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang kê khai, đặc biệt là các tiện ích hỗ trợ kê khai thuế, hóa đơn điện tử và quản lý bán hàng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Tại buổi tập huấn, các phòng chuyên môn và Thuế cơ sở đã báo cáo cụ thể tiến độ triển khai, tỷ lệ hoàn thành, các vướng mắc khi hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi, cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ đề ra trong kế hoạch 1486/KH-LSO.

Nhiều khó khăn thực tế được nêu lên như một số hộ kinh doanh còn lúng túng khi làm quen với phương pháp kê khai, lập và quản lý sổ sách kế toán, ghi chép doanh thu và lưu trữ chứng từ theo quy định mới. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số khu vực còn hạn chế; công tác tuyên truyền ở một số địa bàn cần được tăng cường.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Minh Bằng ghi nhận tinh thần chủ động của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi mô hình thuế đối với hộ kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch doanh thu, đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh.

Ông Bằng đề nghị, các phòng chuyên môn và Thuế cơ sở tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp; bám sát thực tế địa bàn để giải quyết triệt để các khó khăn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh khi chuyển sang mô hình kê khai.