Thu ngân sách vượt dự toán, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò “cánh chim đầu đàn”

(TBTCO) - Với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 619.989 tỷ đồng tỷ đồng, vượt dự toán được giao, Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò “cánh chim đầu đàn” trong thu ngân sách, giúp cân đối ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Hoàn thành thu ngân sách vượt dự toán

Ngày 6/1, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố do cơ quan thuế quản lý thu thực hiện năm 2025 ước đạt 619.989 tỷ đồng, đạt 123,5% dự toán Chính phủ giao, 118,2% dự toán Hội đồng nhân dân giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Có 100% đơn vị hoàn thành dự toán thu ngân sách; có 18/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán 2025; 15/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ năm 2024.

Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026 tại Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Dũng

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, Thuế TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách do Chính phủ giao ngay trong tháng 10. Đặc biệt, số thu ngân sách trong 6 tháng sau hợp nhất đạt mức tăng trưởng rất cao, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ.

Song song với kết quả thu ngân sách, công tác quản lý thuế tiếp tục được duy trì hiệu quả, nhất là sau khi chuyển đổi mô hình quản lý từ theo chức năng sang quản lý theo đối tượng.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Văn Dũng

"Có thể khẳng định, những thành tích mà ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2025 là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế Thành phố. Đây là dấu ấn đặc biệt của ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của đơn vị trước Bộ Tài chính, Cục Thuế và trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố" - Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10% trong năm 2026

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2025.

Theo ông Vinh, kết quả thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa cho thấy bức tranh tài chính công của Thành phố đã gắn chặt, bắt nhịp với quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế; phản ánh sức bật nội tại của đô thị lớn nhất cả nước. Qua đó, góp phần giúp Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 là 8,03%, tổng giá trị GRDP đạt khoảng 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Văn Dũng

Về nhiệm vụ và giải pháp năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị ngành Thuế Thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính và Cục Thuế; đồng thời theo dõi sát tình hình thực tiễn địa phương để phối hợp chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ngành Thuế cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch, ổn định, bền vững; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế. Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026 ngay từ đầu năm, bảo đảm sát thực tế, có tính dự báo cao; phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu ngành Thuế tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn chặt chẽ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nhất là trong quá trình chuyển đổi từ phương thức khoán sang phương thức kê khai; tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, gắn với quản lý rủi ro, chống thất thu và gian lận thuế.

Cùng với đó, cần duy trì, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý đồng bộ người nộp thuế và nguồn thu; đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, liêm chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Tại Hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Thuế TP. Hồ Chí Minh trong công tác quản lý thuế và thu ngân sách năm 2025, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố trong đóng góp vào ngân sách nhà nước và giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu nội địa. Trong bối cảnh năm 2025 có nhiều biến động, ngành Thuế vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách và phục vụ người nộp thuế, kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công chức Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Dũng

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Thuế đề nghị Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Thuế; tập trung bao quát, nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế; xây dựng, làm sạch và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu thuế; tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh, gắn với cải cách thủ tục hành chính và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế.

Bên cạnh đó, ông Mai Sơn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu, phòng ngừa gian lận, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế chuyên nghiệp, đoàn kết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và Cục Thuế, ông Đoàn Minh Dũng khẳng định, ngay sau Hội nghị, Thuế Thành phố sẽ cụ thể hóa 8 nhiệm vụ trọng tâm và 11 giải pháp đã nêu trong Báo cáo; bám sát các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thuế và Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch công tác năm 2026, bảo đảm tính bao quát, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm theo phương châm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cục Thuế, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí, để ngành Thuế Thành phố khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026 và các năm tiếp theo./.