Bối cảnh kinh tế mới và chiến lược, cơ hội cho DATC

(TBTCO) - Ngày 13/3, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề với chủ đề “Kinh tế thế giới và Việt Nam: Bối cảnh mới, vấn đề và triển vọng - Một vài gợi suy cho DATC”.

Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc DATC và toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty.

Chủ tịch HĐTV DATC Nguyễn Duy Thịnh phát biểu.

Buổi tập huấn nhằm cập nhật những chuyển động mới của kinh tế thế giới và trong nước, đồng thời cung cấp thêm góc nhìn chiến lược, mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức, thông tin kinh tế vĩ mô phục vụ cho công tác chuyên môn.

Đặc biệt, với sự tham gia chia sẻ của PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ. Với kinh nghiệm nghiên cứu sâu rộng và góc nhìn chiến lược, PGS.TS Trần Đình Thiên đã mang đến nhiều phân tích chuyên sâu về bối cảnh kinh tế toàn cầu, xu hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, cũng như những thách thức và cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường phát biểu.

Từ góc độ thực tiễn, chuyên gia cũng đưa ra nhiều gợi mở đáng chú ý đối với DATC trong việc thích ứng với bối cảnh kinh tế mới. Theo đó, có những giải pháp để DATC phát huy vai trò là công cụ của Nhà nước trong xử lý nợ và hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước, đồng thời chủ động nắm bắt xu hướng thị trường, nâng cao năng lực phân tích chiến lược và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Việc mở rộng góc nhìn kinh tế vĩ mô sẽ giúp cán bộ, chuyên viên của Công ty có thêm cơ sở để đưa ra các quyết định nghiệp vụ hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng xử lý nợ và hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp.

PGS.TS Trần Đình Thiên trao đổi tại cuộc tập huấn.

Không chỉ dừng lại ở những phân tích lý thuyết, buổi tập huấn còn tạo ra không gian trao đổi cởi mở giữa chuyên gia và cán bộ DATC. Nhiều câu hỏi, ý kiến trao đổi xoay quanh triển vọng kinh tế Việt Nam, xu hướng thị trường tài chính cũng như vai trò của DATC trong giai đoạn phát triển mới đã được đặt ra và thảo luận sôi nổi. Qua đó, cán bộ, nhân viên Công ty có cơ hội tiếp cận thêm nhiều góc nhìn đa chiều, góp phần mở rộng tư duy và nâng cao năng lực chuyên môn.

Việc tổ chức các chương trình tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên sâu là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của DATC. Trong bối cảnh môi trường kinh tế thế giới liên tục biến động, việc trang bị kiến thức vĩ mô, nâng cao khả năng phân tích và dự báo trở thành yếu tố cần thiết để đội ngũ cán bộ DATC thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Buổi tập huấn khép lại trong không khí tích cực và nhiều thông tin giá trị được chia sẻ. Những nội dung, góc nhìn và gợi mở từ chuyên gia được kỳ vọng sẽ giúp cán bộ, người lao động DATC có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới.