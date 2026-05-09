Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Hà Phương

12:35 | 09/05/2026
(TBTCO) - Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn, tự chủ, tự quyết định thành lập nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp.

Theo dự thảo, Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn, tự chủ, tự quyết định thành lập nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp chi cho các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng cho người lao động của doanh nghiệp... Ảnh tư liệu.

Đối tượng trích lập Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp gồm doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

Nguồn trích lập Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Mức trích lập hàng năm do doanh nghiệp tự quyết định, phù hợp với nhu cầu, kế hoạch đào tạo nhân lực hàng năm của doanh nghiệp được phê duyệt. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, mức trích lập Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp hàng năm tối đa không quá 01% lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh đó, Quỹ còn được trích lập từ nguồn tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp chi cho các hoạt động: đào tạo và phát triển kỹ năng cho người lao động của doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động của doanh nghiệp học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp; đánh giá kỹ năng nghề, đánh giá năng lực theo chuẩn doanh nghiệp hoặc theo tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp quốc gia…

Các hoạt động giáo dục, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động phải được quy định chi tiết tại một trong các hồ sơ: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của doanh nghiệp.

Theo dự thảo, Quỹ có thể chi tài trợ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hợp tác với doanh nghiệp theo điểm c khoản 1 Điều 35 Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Việc sử dụng, quản lý Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp (nếu có) phải được quy định tại điều lệ hoặc quy chế của doanh nghiệp. Việc hạch toán kế toán của Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán./.

(TBTCO) - Tại Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới khai thác tối đa tiềm năng về thương mại, logistics.
(TBTCO) - Tại Colombo, Sri Lanka, ngày 8/5/2026, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Colombo tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka.
(TBTCO) - Theo thống kê của TVS Research, lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số (LNST) của toàn thị trường trong quý I/2026 tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm doanh nghiệp phi tài chính tăng trưởng 55,2%.
(TBTCO) - Ngày 8/5, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham dự trực tiếp và trực tuyến, trong bối cảnh thủ tục hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ.
(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Hà Nội, Cơ quan thương mại thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Đường sắt và Giao thông đô thị Việt Nam - Pháp 2026, với sự tham dự của phái đoàn 15 doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực đường sắt, nhằm trao đổi về định hướng phát triển hạ tầng đường sắt của Việt Nam, cũng như cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.
(TBTCO) - Tưởng chừng chỉ là triệu chứng trào ngược thông thường, một bệnh nhân người Anh đã rơi vào tình trạng nguy kịch khi gần như toàn bộ dạ dày di chuyển lên lồng ngực, gây chèn ép phổi. Nhờ chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, ê-kíp bác sĩ tại Vinmec Hạ Long đã xử lý thành công ca bệnh phức tạp.
(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Ngày 7/5/2026, tại Mumbai, Ấn Độ, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Vietjet đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với GMR Airports Limited và Bird Group - hai doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ và công nghệ hàng không.
