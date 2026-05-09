Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp.

Theo dự thảo, Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn, tự chủ, tự quyết định thành lập nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp chi cho các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng cho người lao động của doanh nghiệp... Ảnh tư liệu.

Đối tượng trích lập Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp gồm doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

Nguồn trích lập Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Mức trích lập hàng năm do doanh nghiệp tự quyết định, phù hợp với nhu cầu, kế hoạch đào tạo nhân lực hàng năm của doanh nghiệp được phê duyệt. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, mức trích lập Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp hàng năm tối đa không quá 01% lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh đó, Quỹ còn được trích lập từ nguồn tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp chi cho các hoạt động: đào tạo và phát triển kỹ năng cho người lao động của doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động của doanh nghiệp học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp; đánh giá kỹ năng nghề, đánh giá năng lực theo chuẩn doanh nghiệp hoặc theo tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp quốc gia…

Các hoạt động giáo dục, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động phải được quy định chi tiết tại một trong các hồ sơ: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của doanh nghiệp.

Theo dự thảo, Quỹ có thể chi tài trợ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hợp tác với doanh nghiệp theo điểm c khoản 1 Điều 35 Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Việc sử dụng, quản lý Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp (nếu có) phải được quy định tại điều lệ hoặc quy chế của doanh nghiệp. Việc hạch toán kế toán của Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán./.