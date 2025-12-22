Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, gỡ nút thắt tài chính đất đai

(TBTCO) - Nhằm sớm cụ thể hóa các cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai, chiều 22/12, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 254/2025/QH15 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung chủ trì và trực tiếp chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thiện khung pháp lý về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết số 254/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai. Để bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn, tập trung vào các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính đất đai.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung chủ trì và trực tiếp chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bà Thoa cho biết, dự thảo Nghị định gồm 3 chương, 13 điều, quy định chi tiết các nội dung mà Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng thời, dự thảo cũng rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 291/2025/NĐ-CP) nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định mới của Nghị quyết số 254/2025/QH15 và hệ thống pháp luật có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh các quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có tác động trực tiếp đến công tác quản lý tài chính đất đai, môi trường đầu tư - kinh doanh, an sinh xã hội cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Thứ trưởng đề nghị các bộ, địa phương rà soát kỹ phạm vi điều chỉnh và nội dung dự thảo, bảo đảm bao quát đầy đủ các nội dung cần quy định chi tiết theo Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Làm rõ các nội dung tác động trực tiếp đến ngân sách và người sử dụng đất

Bà Nguyễn Thị Thoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản giới thiệu khái quát nội dung dự thảo Nghị định. Ảnh: Đức Minh

Đối với căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, dự thảo Nghị định bổ sung, làm rõ các yếu tố như chi phí xây dựng hạ tầng theo pháp luật về xây dựng; tỷ lệ thu tiền sử dụng đất; giá đất làm căn cứ tính thu, bao gồm bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể. Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, đây là nhóm nội dung tác động trực tiếp đến số thu ngân sách nhà nước, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và tính minh bạch, thống nhất trong quản lý tài chính đất đai.

Để Nghị quyết số 254/2025/QH15 sớm đi vào cuộc sống, bảo đảm cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đề nghị các đại biểu phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, nêu rõ phương án để Bộ Tài chính có cơ sở tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở, dự thảo quy định cụ thể mức thu, nguyên tắc áp dụng mức thu, cách xác định hạn mức giao đất ở và quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024 đến trước khi Nghị quyết số 254/2025/QH15 có hiệu lực. Đây là nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến hộ gia đình, cá nhân và an sinh xã hội, cần được đánh giá thận trọng về tính khả thi.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định rõ hơn việc xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư đã ứng trước; thủ tục miễn tiền thuê đất trong một số năm; cũng như việc xử lý chuyển tiếp tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển sang hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai (năm 2024). Các nội dung này đều liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư, đơn vị sử dụng đất và trách nhiệm quản lý của Nhà nước.

Tại hội nghị, đại diện các Sở Tài chính đã phản ánh nhiều vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và đề xuất các kiến nghị cụ thể.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm Nghị quyết số 254/2025/QH15 sớm được triển khai hiệu quả./.