Tháng đầu năm: Thu ngân sách tăng hơn 20%, phân bổ 947,4 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

(TBTCO) - Tháng 1 năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt 370,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2025. Cũng tính đến hết tháng 1, tổng số vốn đầu tư công đã phân bổ chi tiết đạt 947,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 93,9% kế hoạch Thủ tướng giao.

Sáng 4/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện Chưong trình công tác tháng 1 và kế hoạch triển khai Chương trình công tác tháng 2 năm 2026 của Bộ Tài chính.

Thu ngân sách đạt 14,7% dự toán

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay trong tháng đầu năm, công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính đã được Bộ triển khai rốt ráo.

Trong tháng 01/2026, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 Nghị định và chủ động ban hành theo thẩm quyền 6 Thông tư. Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ xin điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, trong đó bổ sung 2 dự án Luật quan trọng là Luật sửa đổi Luật Hải quan và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thực tiễn. Tính lũy kế từ đầu năm, Bộ Tài chính đã hoàn thành 45/138 nhiệm vụ do Chính phủ giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị giao ban sáng 4/2. Ảnh: Mạnh Tuấn

Một trong những điểm nhấn trong kết quả công tác đầu năm là công tác thu ngân sách đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Thu ngân sách nhà nước trong tháng 1 ước đạt 370,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán và tăng tới 20,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Đóng góp lớn nhất vào kết quả này là khoản thu nội địa, ước đạt 341,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng 94%, đạt 25,5 nghìn tỷ đồng.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối trong tháng 1 ước đạt 163 nghìn tỷ đồng, đảm bảo chi trả kịp thời lương, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội. Đối với vốn đầu tư công, tính đến cuối tháng 1, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 947,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 93,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh công tác thu chi ngân sách, thị trường vốn cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tính đến hết tháng 1, chỉ số VN-Index đạt 1.829,04 điểm, tăng 2,5% so với cuối năm trước. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu ước đạt 81,7% GDP năm 2025. Thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng với tổng tài sản tăng 8,39% và số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế đạt hơn 933 nghìn tỷ đồng.

Về nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, ngay từ đầu năm, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 08/01/2026 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác quản lý giá, bình ổn thị trường được Bộ Tài chính đặc biệt chú trọng.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá công tác kiểm soát lạm phát năm 2025 và xây dựng kịch bản điều hành cho năm 2026 để đảm bảo mục tiêu CPI Quốc hội đề ra. Đặc biệt, đối với mặt hàng chiến lược là xăng dầu, Bộ đã ban hành 2 văn bản gửi Bộ Công Thương để phối hợp điều hành giá sát với diễn biến thế giới.

Bộ cũng chỉ đạo toàn ngành tăng cường kiểm tra việc kê khai giá, quyết toán thuế và chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu đói, hỗ trợ người dân vùng thiên tai vui Xuân đón Tết.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thuộc Bộ đã báo cáo cụ thể về tình hình triển khai các nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Theo đánh giá của Vụ Ngân sách Nhà nước, xu hướng phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục rõ nét với chỉ số PMI tiếp tục ở trên mức 50 điểm trong 7 tháng liên tiếp. Số thu của khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI tăng cao hơn tốc độ bình quân…

Tuy nhiên, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong bối cảnh hiện nay là rất thách thức, đòi hỏi phải xây dựng các kịch bản điều hành khác nhau để kịp thời ứng phó.

Đầu tư công phải trọng tâm, trọng điểm, tính toán kỹ hiệu quả

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được và sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ trong năm 2025 cũng như tháng 1 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Trong những kết quả đạt được, Bộ trưởng nhấn mạnh công tác hoàn thiện thể chế pháp luật. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng gần 40% tổng số văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ ban hành năm 2025. Tuy nhiên, với số lượng công việc được giao rất lớn, hiện Bộ cũng đang còn nhiều văn bản pháp luật chưa hoàn thành.

Liên quan đến công tác hiện đại hoá, chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Bộ Tài chính phải là đơn vị đi đầu, đảm bảo tổng thể và toàn diện ở cả ba khía cạnh: phục vụ doanh nghiệp, người dân; phục vụ quản lý ngành; phục vụ hoạt động của nội bộ.

Bước sang năm 2026, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ đã được nêu tại Nghị quyết 01, theo sát kịch bản tăng trưởng của Chính phủ, kế hoạch hành động tại Nghị quyết của Đại hội Đảng XIV.... “Phải bắt tay vào ngay, xác định rõ nhiệm vụ nào của mình phải triển khai, phân công phân nhiệm theo tinh thần "6 rõ", nhất là rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn…”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với chính sách tài khoá, Bộ trưởng lưu ý chính sách tài khoá điều hành mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo các chỉ tiêu ổn định vĩ mô. Trong đó, ưu tiên sử dụng tối đa các nguồn lực xã hội qua các hình thức như O&M với các dự án trong lĩnh vực giao thông; huy động vốn qua thị trường chứng khoán; thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước triển khai giải ngân đầu tư công; bảo lãnh doanh nghiệp… Đồng thời, theo dõi sát sao các địa phương, tìm hiểu kỹ tiềm năng, động lực tăng trưởng của các địa phương để hỗ trợ khi cần.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ trưởng yêu cầu dứt khoát hoàn thành những việc còn chậm muộn trong quý I. Cục Đầu tư nước ngoài phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để sớm hoàn thành, trình Bộ Chính trị Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cục Thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước, đảm bảo các mục tiêu về tăng thu ngân sách.

Về đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc giải ngân, bao gồm cả giải ngân đầu tư công nội bộ. Trong đó, Bộ trưởng lưu ý việc đầu tư phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt tính toán kỹ hiệu quả của các công trình, dự án. Ngoài các dự án an sinh, việc đầu tư các dự án phải đề cao tính hiệu quả chứ không chỉ là tiến độ, Bộ trưởng nêu rõ.