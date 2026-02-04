Giá bạc quay lại quỹ đạo tăng, cà phê giảm tiếp phiên thứ 4

Sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm kim loại, dẫn đầu là cú lội ngược dòng hơn 8% của giá bạc. Nhóm nguyên liệu công nghiệp lại chịu áp lực bán mạnh, trong đó giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt lao dốc tới 5%.

Sau nhịp điều chỉnh ngắn, giá bạc quay lại quỹ đạo tăng vọt

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường kim loại ghi nhận lực mua áp đảo với 9 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Trong đó, tâm điểm của thị trường một lần nữa lại đổ dồn về sản phẩm bạc COMEX khi giá nhanh chóng đảo chiều tăng mạnh sau hai phiên suy yếu liên tiếp.

Cụ thể, giá hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 3 trên sàn COMEX đã bật tăng tới 8,2%, lên mức 83,3 USD/ounce. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá bạc COMEX đã có phiên lội ngược dòng ấn tượng nhờ lực cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF. Động lực hồi phục này càng được củng cố khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về mức lãi suất tại Mỹ, cùng tâm lý thận trọng khi những rủi ro địa chính trị có chiều hướng gia tăng.

Trước đó, giá bạc chịu áp lực điều chỉnh sau thông tin ông Kevin Warsh – cựu Thống đốc Fed được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng thời, việc CME nâng yêu cầu ký quỹ (margin) đối với các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cũng làm gia tăng áp lực thanh khoản lên thị trường.

Bảng giá kim loại.

Tuy nhiên, đà giảm đã chững lại trong phiên 3/2 nhờ dòng tiền bắt đáy từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Số liệu thị trường tính đến ngày 3/2 cho thấy, tổng lượng bạc vật chất nắm giữ tại các quỹ ETF đã đạt 945,8 triệu ounce (tương đương 29.417 tấn), tăng 3,2% so với thời điểm ngày 30/1. Khối lượng mua ròng hơn 900 tấn chỉ trong vài phiên giao dịch phản ánh động thái tích lũy tài sản của các tổ chức đầu tư trước kỳ vọng giá phục hồi.

Trong dài hạn, giá bạc vẫn được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản vững chắc khi thị trường duy trì trạng thái thâm hụt nguồn cung mang tính cơ cấu. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ dòng vốn đầu tư vào bạc vật chất và nhu cầu mở rộng của hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện mặt trời (quang điện).

Ở khía cạnh vĩ mô, tâm lý thị trường đã ổn định trở lại sau những lo ngại về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Giới đầu tư hiện kỳ vọng ông Kevin Warsh sẽ ủng hộ lộ trình hạ lãi suất song hành với việc thắt chặt bảng cân đối kế toán. Kịch bản nới lỏng tiền tệ trong năm 2026 được dự báo sẽ gây sức ép lên đồng USD, qua đó gia tăng sức hấp dẫn cho nhóm hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này. Phản ứng trước diễn biến trên, chỉ số Dollar Index (DXY) đã quay đầu giảm về mức 97,44 điểm sau hai phiên tăng liên tiếp.

Cùng với đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thông báo báo cáo việc làm tháng 1 sẽ không được công bố vào thứ Sáu (6/2) như dự kiến do tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần. Việc thiếu hụt dữ liệu thị trường lao động trong ngắn hạn khiến giới đầu tư mất đi cơ sở quan trọng để đánh giá lộ trình điều hành lãi suất tiếp theo của Fed.

Trên phương diện địa chính trị, tâm lý phòng thủ đang thúc đẩy dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn như bạc, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu leo thang trở lại ngay trong giai đoạn các nhà ngoại giao nỗ lực dàn xếp các cuộc đàm phán hạt nhân.

Tại thị trường trong nước, giá bạc sáng nay (4/2) ghi nhận đà hồi phục đồng pha với diễn biến thế giới. Cụ thể, giá bạc nguyên liệu 99,9% được điều chỉnh lên mức 2,819 - 2,855 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá bạc miếng phục vụ nhu cầu đầu tư và tích trữ của các thương hiệu lớn cũng tăng hơn 5% so với phiên trước, hiện giao dịch quanh vùng 3,262 - 3,363 triệu đồng/lượng.

Áp lực nguồn cung đè nặng lên thị trường cà phê

Ở chiều ngược lại, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến những diễn biến tương đối trái chiều. Trong đó, áp lực bán tập trung mạnh vào mặt hàng cà phê khi giá sụt giảm trên cả hai sàn, đánh dấu phiên giảm thứ 4 trong 5 phiên giao dịch gần nhất.

Cụ thể, hợp đồng cà phê Arabica giao tháng 3 đã lao dốc tới 4,85%, đóng cửa ở mức 6.990 USD/tấn; trong khi đó, hợp đồng cà phê Robusta giao cùng thời gian cũng đánh mất 5,44%, xuống còn 3.810 USD/tấn.

Bảng giá nguyên liệu công nghiệp.

Theo nhận định từ MXV, áp lực đè nặng lên thị trường cà phê trong phiên hôm qua chủ yếu bắt nguồn từ điều kiện thời tiết khả quan tại Brazil. Lượng mưa ổn định trong nhiều tháng qua, đặc biệt là các đợt mưa lớn trong tháng 1, đang tạo môi trường thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả. Dù tình trạng khô hạn cục bộ vài tuần trước từng gây lo ngại, song sự trở lại của các cơn mưa lớn vào cuối tuần qua đã giải tỏa áp lực này.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường đang bước vào giai đoạn trầm lắng do tâm lý sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau khi chốt lời một phần để phục vụ nhu cầu chi tiêu, nhiều đại lý và hộ sản xuất đã chuyển sang trạng thái quan sát. Dự kiến, dòng chảy hàng hóa chỉ sôi động trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Dữ liệu từ World Weather Inc. cho thấy, lượng mưa đã phân bổ rộng khắp các vùng canh tác chủ lực của Brazil. Dự báo trong 10 ngày tới, khu vực này sẽ tiếp tục đón các đợt mưa rào và giông bão với tần suất thường xuyên. Lượng ẩm tích lũy được đánh giá là đủ để hỗ trợ sự phát triển bền vững của cây trồng trong dài hạn. Mặc dù các chuyên gia nông học cảnh báo rủi ro mùa vụ vẫn hiện hữu, song triển vọng sản lượng đang ghi nhận những chuyển biến tích cực rõ nét.

Song song với đó, áp lực từ các nước sản xuất lớn tại khu vực Đông Nam Á như Việt Nam và Indonesia cũng góp phần kéo giá xuống thấp. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê nhân của nước ta trong 27 ngày đầu tháng 1/2026 đã đạt hơn 147.000 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng xuất khẩu trong tháng 12/2025 đã ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ tới 106%, đạt hơn 180.000 tấn.

Tương tự, lượng cà phê xuất khẩu từ đảo Sumatra (Indonesia) trong tháng 12 cũng tăng ấn tượng 52% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 32.500 tấn. Sự gia tăng nguồn cung Robusta từ hai khu vực trọng điểm này đã bổ sung lượng hàng đáng kể cho thị trường toàn cầu, gây áp lực trực tiếp lên diễn biến giá.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh, lùi về ngưỡng 97.000 - 99.000 đồng/kg theo xu hướng chung của giá thế giới.

Ghi nhận thực tế tại các vùng trọng điểm như Đắk Lắk và Đắk Nông, hoạt động giao dịch diễn ra chậm do sự chênh lệch về kỳ vọng giá giữa các bên. Trong khi các kho lớn niêm yết giá mua quanh mức 97.000 đồng/kg, phía người nông dân vẫn chưa mặn mà chốt đơn. Tại khu vực Đắk Song (Đắk Nông), một bộ phận hộ dân đã chủ động ra hàng từ mức giá 100.000 đồng/kg; số còn lại có tiềm lực tài chính vững vàng hiện chọn giải pháp giữ hàng để chờ đợi những nhịp phục hồi sau vụ thu hoạch.