Ngày 4/2: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều bật tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/2) bất ngờ đảo chiều bật tăng sau phiên giảm trước đó. Trong nước, giá bạc tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.819.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.849.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 81,54 USD/ounce; tăng 3,68 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay bất ngờ đảo chiều bật tăng. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.262.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.363.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.819.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.849.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.821.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.300.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.305.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 4/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.819.000 2.849.000 2.821.000 2.855.000 1 kg 75.180.000 75.978.000 75.232.000 76.129.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.827.000 2.857.000 2.829.000 2.859.000 1 kg 75.386.000 76.190.000 75.428.000 76.241.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 81,54 USD/ounce; tăng 3,68 USD so với sáng 3/2.

Sau đà giảm sâu trong phiên đầu tuần, nối dài đà lao dốc mạnh mẽ từ phiên giao dịch ngày 30/1, giá bạc đã xuất hiện nhịp hồi phục nhất định, giúp tâm lý thị trường tạm thời bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), xu hướng kế tiếp của thị trường bạc vẫn phụ thuộc lớn vào phản ứng của nhà đầu tư Mỹ, đặc biệt là khả năng dòng tiền bắt đáy có quay trở lại sau nhịp điều chỉnh vừa qua hay không.

Chuyên gia này cũng không loại trừ khả năng giá bạc sẽ bước vào giai đoạn tích lũy, đi ngang trong ngắn hạn. “Nếu kịch bản này xảy ra, đây có thể xem là tín hiệu tích cực, bởi việc giá tạm chững lại trong vài phiên sẽ tạo điều kiện thu hút lực mua quay trở lại ở vùng giá thấp”, ông Christopher Lewis nhận định.

Ở chiều ngược lại, trong trường hợp giá bạc xuyên thủng ngưỡng 70 USD/ounce, vị chuyên gia cảnh báo thị trường có thể đối mặt với giai đoạn suy yếu kéo dài và khả năng phục hồi sẽ trở nên khó khăn hơn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 4/2/2026: