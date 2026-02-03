Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (3/2) tiếp tục giảm sâu sau giai đoạn tăng nóng, khi áp lực chốt lời gia tăng khiến diễn biến thị trường khó lường. Trong nước, giá bạc tiếp tục giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.668.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,86 USD/ounce; giảm 7,3 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục giảm sâu. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.097.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.193.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp tục giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.668.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.640.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.674.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.149.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.155.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 3/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.638.000 2.668.000 2.640.000 2.674.000 1 kg 70.352.000 71.150.000 70.404.000 71.301.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.646.000 2.676.000 2.647.000 2.678.000 1 kg 70.558.000 71.362.000 70.600.000 71.413.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,86 USD/ounce; giảm 7,3 USD so với sáng 2/2.

Giá bạc giao ngay tiếp tục trượt sâu trong bối cảnh làn sóng chốt lời lan rộng trên thị trường. Diễn biến giảm mạnh này phản ánh áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, buộc giới đầu tư phải theo dõi sát các mốc kỹ thuật quan trọng nhằm đánh giá khả năng xuất hiện nhịp đảo chiều.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, đợt điều chỉnh mạnh của giá bạc không bắt nguồn từ những yếu tố mang tính nền tảng như việc phát hiện các mỏ bạc mới hay sự gia tăng đột biến của nguồn cung.

Ông cho rằng, nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc nhu cầu đầu cơ đã bị đẩy lên quá cao so với nhu cầu sử dụng thực tế trong một thời gian dài. Khi tâm lý chốt lời xuất hiện và lan rộng, cán cân cung - cầu nhanh chóng tái lập vai trò chi phối, kéo giá bạc lao dốc mạnh.

Ở góc nhìn ngắn hạn, James Hyerczyk nhận định mốc 83,61 USD/ounce đang trở thành ngưỡng then chốt. Nếu giá không thể trụ vững tại đây, bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục lùi sâu về vùng 74 - 75 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 3/2/2026: