Ngày 2/2: Giá heo hơi tiếp tục biến động trái chiều

Giá heo hơi hôm nay (2/2) tăng giảm trái chiều khi giảm tại khu vực miền Bắc và vài nơi ở miền Trung - Tây Nguyên. Ngược lại, một số địa phương miền Nam xuất hiện tín hiệu tăng nhẹ. Hiện giá heo đang được giao dịch ở mức 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, có nơi giảm đến 2.000 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 78.000 đồng/kg.

Tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La, heo hơi cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 77.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lai Châu ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực khi điều chỉnh 2.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 76.000 - 78.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tương đối ổn định, chỉ ghi nhận giảm nhẹ tại một vài địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt ở mức 77.000 đồng/kg và 76.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Tĩnh giữ nguyên giá 76.000 đồng/kg so với hôm trước.

Các địa phương còn lại như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục đi ngang ở mức 77.000 đồng/kg. Gia Lai duy trì ổn định tại 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 76.000 - 78.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Theo đó, giá heo hơi tại An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 76.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai giữ giá thu mua ở mức 78.000 đồng/kg; Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 77.000 đồng/kg. Cà Mau không ghi nhận biến động mới, duy trì mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại miền Bắc và một số nơi ở miền Trung - Tây Nguyên. Còn Miền Nam xuất hiện vài điểm tăng nhẹ, cho thấy lực mua có dấu hiệu cải thiện tại một số địa phương./.