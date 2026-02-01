Ngày 1/2: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều

Sau chuỗi ngày tăng mạnh đưa mặt bằng giá lên sát mốc 80.000 đồng/kg, giá heo hơi cả nước hôm nay (1/2) đang bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Áp lực giảm xuất hiện tại miền Bắc và một phần miền Trung, trong khi khu vực phía Nam lại có tín hiệu hồi phục nhẹ nhờ nhu cầu tiêu thụ cận Tết vẫn ở mức khá.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giữ xu hướng đi xuống tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Sau điều chỉnh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên cùng giao dịch quanh mức 79.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La lùi về 78.000 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá heo hơi khu vực miền Bắc hiện phổ biến trong khoảng 78.000 - 79.000 đồng/kg, thấp hơn rõ rệt so với những ngày cao điểm cuối tháng 1. Nhiều thương lái cho biết lượng heo xuất chuồng tăng trở lại sau khi người chăn nuôi tranh thủ bán ra ở vùng giá cao đã tạo áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay xu hướng điều chỉnh cũng xuất hiện nhưng với biên độ vừa phải. Cụ thể, Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 78.000 đồng/kg; Nghệ An về mức 77.000 đồng/kg; Hà Tĩnh giảm xuống 76.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì ổn định so với phiên trước.

Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động chủ yếu trong khoảng 76.000 - 78.000 đồng/kg. Nhiều hộ chăn nuôi cho biết sức mua có dấu hiệu chậm lại khi thương lái thận trọng hơn trước biến động mạnh của thị trường những ngày gần đây.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi tại Vĩnh Long và Đồng Tháp tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 77.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ lên mức 76.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại chủ yếu đi ngang.

Theo khảo sát, giá heo hơi miền Nam hiện phổ biến trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg. Dù không tăng mạnh, nhưng khu vực này vẫn đang giữ được mặt bằng khá ổn định nhờ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cận Tết vẫn ở mức cao./.