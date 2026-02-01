Ngày 1/2: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang trong biên độ hẹp

Giá cà phê trong nước hôm nay (1/2) điều chỉnh giảm 400 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 100.000 - 100.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang trong biên độ hẹp 149.000 - 152.000 đồng/kg khi giao dịch chậm lại do nghỉ lễ, nguồn cung hạn chế và tâm lý chờ vụ thu hoạch mới.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 100.000 - 100.900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê lùi về sát mốc 100.000 đồng/kg

Cùng chung xu hướng đi xuống của thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm 400 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước, dao động trong khoảng 100.000 - 100.900 đồng/kg.

Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.000 đồng/kg đưa giá giao dịch xuống còn 100.800 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá cà phê cũng giảm 900 đồng/kg, về mức 100.900 đồng/kg nhưng vẫn giữ vị trí cao nhất khu vực.

Gia Lai và Lâm Đồng lần lượt giảm 400 đồng/kg và 500 đồng/kg, hiện phổ biến quanh 100.700 đồng/kg và 100.000 đồng/kg - tiếp tục là vùng giá thấp nhất Tây Nguyên.

Tính bình quân, giá cà phê trong nước hôm nay đạt khoảng 100.800 đồng/kg, giảm gần 800 đồng/kg so với ngày hôm trước, cho thấy áp lực điều chỉnh đang lan rộng sau giai đoạn tăng nóng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm mạnh, Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,57%, xuống còn 4.113 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng mất 1,43%, còn 4.037 USD/tấn.

Tại New York, giá cà phê Arabica giảm sâu hơn, mất tới 3,83% xuống 332,25 US cent/pound là mức thấp nhất trong 5,5 tháng. Hợp đồng tháng 5/2026 thậm chí giảm hơn 4%, còn 315,35 US cent/pound.

Theo Reuters, cả arabica và robusta đều ghi nhận mức giảm xấp xỉ 5% trong tuần qua khi thị trường chịu sức ép từ triển vọng mùa vụ tích cực tại Brazil.

Giá tiêu bình ổn

Giá tiêu hôm nay tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định trong khoảng 149.000 - 152.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước đó.

Đắk Lắk vẫn duy trì vị trí cao nhất thị trường với mức 152.000 đồng/kg. Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) theo sát phía sau ở mức 151.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai, giá tiêu phổ biến quanh 150.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức thấp nhất, đạt 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia trong phiên gần nhất giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 6.732 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tại các quốc gia sản xuất lớn khác gần như không thay đổi. Tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục được chào bán quanh mức 6.150 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì mức cao khoảng 9.000 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn phổ biến trong khoảng 6.400 – 6.600 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok Indonesia giảm rất nhẹ về 9.263 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức 9.150 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.