Ngày 31/1: Giá heo trên cả nước dao động trong khoảng 75.000 - 79.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (31/1) tiếp tục giảm tại miền Bắc và miền Trung, trong khi thị trường miền Nam khởi sắc tại một số địa phương. Hiện giá heo trên cả nước đang dao động trong khoảng 75.000 - 79.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay khởi sắc tại một số địa phương. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay iếp tục xu hướng giảm, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg tại đa số địa phương.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 79.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La cũng ghi nhận mức giảm tương tự, đưa giá xuống 78.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bắc Ninh và Hà Nội là hai địa phương không có biến động mới, tiếp tục giữ giá 79.000 đồng/kg. Lai Châu ổn định ở mức 78.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 78.000 - 79.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giảm nhẹ tại một số địa phương, các tỉnh còn lại duy trì ổn định.

Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua lần lượt ở mức 78.000 đồng/kg (Thanh Hóa), 77.000 đồng/kg (Nghệ An) và 76.000 đồng/kg (Hà Tĩnh).

Trong khi đó, heo hơi tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục đi ngang ở mức 77.000 đồng/kg. Gia Lai ổn định tại 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 76.000 - 78.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng tại một số địa phương, trong khi phần lớn các tỉnh duy trì ổn định.

Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 77.000 đồng/kg. Cần Thơ cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ giá lần lượt ở mức 78.000 đồng/kg, 77.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg. Heo hơi tại An Giang và Cà Mau ổn định ở mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, miền Nam bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ, cho thấy lực mua đang dần quay trở lại tại một số địa phương./.