Ngày 29/1: Giá heo hơi chững lại sau chuỗi ngày tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay (29/1) có xu hướng giảm tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung, trong khi thị trường miền Nam duy trì ổn định. Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước chững lại sau nhiều ngày tăng liên tiếp.

Giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi phần lớn các tỉnh duy trì giá ổn định.

Cụ thể, giá heo hơi tại Bắc Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 80.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ giá 81.000 đồng/kg. Heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội và Điện Biên duy trì mức 80.000 đồng/kg. Lào Cai và Sơn La giữ giá 79.000 đồng/kg, còn Lai Châu tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 78.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 78.000 - 81.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh trái chiều giữa các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống 79.000 đồng/kg.

Trái lại, heo hơi tại Quảng Trị và Quảng Ngãi cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi lần lượt ở mức 78.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới. Nghệ An giữ giá 79.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức 78.000 đồng/kg; Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giữ giá 77.000 đồng/kg; Gia Lai ổn định ở 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 76.000 - 79.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai giữ giá 78.000 đồng/kg. Heo hơi tại Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục thu mua ở mức 77.000 đồng/kg.

Các địa phương Đồng Tháp và Vĩnh Long duy trì mức 76.000 đồng/kg, trong khi An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giữ giá 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có dấu hiệu chững lại sau chuỗi ngày tăng mạnh. Miền Bắc và miền Trung xuất hiện một số điểm điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, trong khi miền Nam giữ ổn định trên diện rộng./.